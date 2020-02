ACP: Proposta para a Baixa é bem intencionada mas está muito incompleta

A ideia de tirar carros da Baixa tem “virtudes”, mas como está apresentada pouco resolve. O Automóvel Club de Portugal (ACP) reconhece valor no plano apresentado por Fernando Medina para controlar emissões poluentes, mas sublinha que, mesmo com a reduzida informação que foi disponibilizada sobre o assunto – e que deixa mais dúvidas do que respostas -, são evidentes falhas que é preciso resolver. E disponibiliza-se para ajudar Medina a pensar em soluções que melhor cumpram o objetivo.

Em reação ao plano apresentado ontem (veja aqui como vai ficar a Baixa sem carros), o ACP começa por lembrar que “nos últimos 10 anos, a autarquia nada fez para fiscalizar e reduzir as emissões poluentes nas denominadas ZER (Zona de Emissões Reduzidas)” e criticar a “inércia que também se verifica quanto à criação de parques dissuasores nas entradas da cidade e de parques de estacionamento no seu miolo”. E por essas e outras razões acredita que, como está, o projeto de Medina pouco mais será do que “uma obra de embelezamento avulsa, sem ter em conta a mobilidade integrada que se deseja numa grande cidade”.

Para a instituição liderada por Carlos Barbosa, há oito questões que precisam de ser esclarecidas o quanto antes, incluindo a falta de um estudo de mobilidade sustentado, as soluções pensadas para as vias adjacentes às que ficam sem trânsito – e que terão um aumento médio de 50% do tráfego, com consequente aumento de emissões poluentes – e o que está previsto relativamente à circulação de veículos de emergência (veja mais abaixo a lista completa).

Com quase tudo por esclarecer, o ACP mostra-se ainda assim disponível para “reunir com a Câmara Municipal de Lisboa e todas as entidades participantes neste projeto, no sentido de um caminho comum com as melhores soluções para quem vive e visita Lisboa”. E deixa, só partindo do pouco que se conhece do projeto, um conjunto de 22 propostas de enriquecimento que passam, por exemplo, por questões como a definição de “um corredor permanente de emergência que promova a garantia das condições de acessibilidade em toda a ZER, a veículos de emergência, nomeadamente bombeiros”; o impulso para repensar a “criação de 16 mil lugares de estacionamento em parques dissuasores, ideia lançada pelo ACP em 2018”; a inclusão de permissão de circulação de carros afetos a plataformas (até porque são mais recentes e portanto menos poluentes do que a rede de táxis); e o reforço da oferta de transportes públicos e bicicletas partilhadas, entre outros.

Eis as oito questões que preocupam o ACP:

Desconhece-se qualquer estudo de mobilidade que sustente a atual opção política do alargamento da ZER Avenida l Baixa l Chiado, bem como a lista de efeitos diretos e indiretos na malha urbana vizinha à ZER; Destacamos a necessidade de ser disponibilizado o projeto resultante deste conjunto de intenções, por forma a poder contribuir tecnicamente na busca de uma melhoria da solução apresentada; Quais as medidas de gestão de circulação e estacionamento previstas neste projeto, para atenuar os efeitos do acréscimo substancial de tráfego em algumas artérias adjacentes impreparadas para receber fluxos superiores a 50% dos volumes atuais, com os efeitos já conhecidos ao nível do aumento da produção de emissões poluentes: Rua dos Fanqueiros; Rua da Madalena; Rua do Alecrim; Zona do Campo Santana; Desconhecimento da totalidade dos lugares de estacionamento suprimidos à superfície na área de intervenção; Desconhecimento da oferta real de estacionamento livre e não comprometida com a procura turística / imobiliária nos parques subterrâneos existentes na ZER; Quais os efeitos e que soluções estão definidas para a garantia da circulação de viaturas de emergência no acesso ao Hospital de São José; Quais as medidas previstas pela Câmara de Lisboa para combater o aumento dos níveis de poluição resultantes das mais recentes intervenções na Cidade de Lisboa – Entrecampos, Cais do Sodré; Qual a justificação para a inibição da circulação de veículos afetos à UBER ou outras plataformas de mobilidade partilhada idênticas que não sejam 100% elétricas – convém relembrar que as frotas destas empresas são mais recentes que a maioria dos táxis que circulam na cidade;

E são estas as 22 propostas deixadas pela instituição: