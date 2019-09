ACT ganha 53 novos inspetores em setembro

A Autoridade para as Condições do Trabalho vai receber 53 novos inspetores já em setembro. O reforço representa um aumento de 17% na força de trabalho daquela entidade mas, até ao final do ano, o quadro de pessoal vai subir 44%, com a entrada de um total de 133 novos inspetores.

O ministério do Trabalho e da Segurança Social entende que a entrada destes novos inspetores “constitui um suporte fundamental para o cumprimento da missão da ACT, nomeadamente no âmbito da melhoria das condições de trabalho, da redução da sinistralidade laboral e numa altura em que se dá cumprimento ao acordo tripartido de combate à precariedade alcançado em junho de 2018 em sede de Concertação Social”.

Os primeiros 53 inspetores arrancam o seu estágio obrigatório a 16 de setembro.

A Autoridade para as Condições do Trabalho é responsável pela fiscalização das condições laborais praticadas pelas empresas em Portugal.