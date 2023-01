Açúcar, ovos e leite fresco entre os alimentos que mais subiram de preço

© PATRIK STOLLARZ / AFP

Açúcar, ovos e leite fresco estão no pódio dos alimentos que mais subiram de preço em dezembro do ano passado, em Portugal. Segundo a ferramenta interativa do Eurostat, divulgada esta quarta-feira, é possível acompanhar a evolução do custo com vários produtos alimentares desde janeiro de 2005 até ao último mês de 2022 e fazer a comparação entre os vários países da União Europeia (UE), da Zona Euro e da Associação de Comércio Livre (em inglês European Free Trade Association - EFTA).

Em Portugal, o açúcar foi o bem que mais encareceu: em dezembro de 2022 o preço era 62,1% superior relativamente ao mês mês do ano anterior. Em segundo lugar, figuram os ovos com uma fatura que subiu 53,1% em termos homólogos, e o leite fresco, cujo preço aumentou 52,6%.

De assinalar ainda, os outros óleos alimentares, que exclui o item agregado de óleos, gorduras e azeite, que encareceu 39,1%, e a manteiga, cujo preço cresceu 34,9%.

Entre as carnes, o porco foi o que ficou mais caro, ao ter subido 30,7% de preço em dezembro do ano passado face ao mês mês de 2021. A carne de ave surge em segundo lugar com um aumento de 27,6%.

Analisando os dados para o espaço da moeda única e para a UE, verifica-se que o maior aumento de preços incidiu igualmente nos produtos alimentares que mais encareceram em Portugal, com ligeiras nuances em termos de hierarquia.

Em sentido inverso, o vinho de uva (+6,3%), a cerveja (+6,6%) e a carne de carneiro e cabrito (+8,3%) foram os produtos que menos subiram de preço.

A ferramenta do Eurostat mostra as variações de preço dos alimentos em toda a cadeia de abastecimento e oferece uma gama de funcionalidades para personalizar a seleção de dados:

-linhas de tendência para 26 itens alimentares distintos, como pão ou carne;

- até sete itens alimentares distintos podem ser comparados no mesmo gráfico;

- seleção de país para mostrar um ou vários Estados Membros da UE e países da EFTA (Associação Europeia de Comércio Livre), juntamente com a área do Euro e a União Europeia;

- seleção de índice para comparar as mudanças nos preços dos alimentos num ou vários tipos de índices ao longo da cadeia de abastecimento alimentar: Índice harmonizado de preços ao consumidor, Índice de preços ao produtor, Índice de preços de commodities agrícolas e Índice de preço de importação;

- Diferentes unidades estatísticas: Índice com 2015=100 ou variação percentual em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Consulte em baixo a ferramenta ou através deste link: