AdC. Concentração dos grupos turísticos Globalia e Barceló notificada

A concentração dos grupos turísticos espanhóis Globalia e Barceló, donos de companhias aéreas, hotéis e agências de viagens, foi notificada à Autoridade da Concorrência (AdC), segundo um aviso publicado.

A empresa-comum a ser constituída pelos grupos Barceló e Globalia, denominada NewCo, vai ser conjuntamente controlada pelas duas empresas e incluir as atividades de operador turístico e agência de viagens anteriormente exercidas pelos dois grupos espanhóis.

“Em Portugal, a NewCo incluirá apenas as atividades de operador turístico de ambas as partes e as atividades de agência de viagens e transporte aéreo da Barceló”, explica o regulador naquele aviso, referindo-se ao facto de a Globalia ser dona da Air Europa, com conexões desde Lisboa e Porto para o seu ‘hub’ em Madrid e para a América Latina e Estados Unidos, e a Barceló deter a companhia aérea Orbest.

Segundo o aviso, o grupo espanhol turístico Barceló, em Portugal, presta serviços de operador turístico, agência de viagens, hotelaria e transporte aéreo de passageiros através da companhia aérea Orbest.

Quanto à entidade de controlo do grupo turístico espanhol Globalia, está ativa nos setores de serviços de transporte, hotelaria e viagens e, em Portugal, atua através da prestação de serviços de operador turístico, bem como da prestação de serviços hoteleiros e transporte aéreo de passageiros através da companhia aérea Air Europa.

A operação de concentração foi notificada ao regulador há seis dias, em 20 de março, e publicada na quarta-feira na página de internet da AdC, terminando em 08 de abril, dez dias úteis após a publicação, o prazo para envio de observações à AdC de interessados nesta operação de concentração.