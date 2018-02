ADENE lança “Pordata da energia” para avaliar políticas públicas

O “Pordata da Energia”. É com este termo de comparação que nasce esta quinta-feira o Observatório da Energia, um projeto promovido e gerido pela ADENE – Agência para a Energia, no âmbito do Portugal Energia, uma das medidas do Portugal Simplex 2017.

No lançamento do Observatório da Energia foi anunciada a realização de um estudo sobre a aplicação da Tarifa Social em Portugal, cujas conclusões serão conhecidas no final do ano.

O portal, que já está online, contém estatísticas e indicadores sobre o setor da energia que permitem fazer um retrato do país (ao nível da dependência energética, défice tarifário, consumo energético por setores de atividade, entre outros dados) e também avaliar, pela primeira vez, as políticas públicas energéticas, em parceria com instituições universitárias e de investigação.

Para fevereiro de 2019, está previsto o lançamento do “Energia em Números” do Observatório da Energia, uma compilação dos dados estatísticos e indicadores relevantes relativos ao ano de 2017.

“Sabia que a dependência energética de Portugal em 2016 se situou nos 75,4%, o que representa uma redução de 2,9 pontos percentuais face a 2015? E que na última década a dependência energética de Portugal decresceu 8,8 pontos percentuais? Acresce que, o saldo importador de produtos energéticos em 2016 registou um decréscimo de 477 milhões de euros face a 2015. Estes são apenas alguns exemplos da vasta informação que pode ser consultada a partir de hoje no portal Observatório da Energia”, informou a ADENE em comunicado.

O evento de lançamento do Observatório da Energia teve lugar na Fundação Calouste Gulbenkian e contou com a presença do ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, do secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, do diretor geral de Energia e Geologia, Mário Guedes, do presidente do Conselho de Administração da ADENE, João Paulo Girbal, e da vice presidente da ADENE, Maria João Coelho.

Dirigido a decisores políticos, investigadores e academia, agentes e entidades do setor da energia em Portugal, administração pública, empresas públicas e privadas, órgãos de comunicação social e público em geral, o Observatório da Energia conta já com cerca de 30 mil entradas de indicadores estatísticos e durante o ano de 2018 incluirá informação desagregada pelas regiões de Portugal, assim como dados e indicadores que permitirão uma comparação com os países da União Europeia, entre outros.

“O Observatório da Energia pretende tornar-se no veículo privilegiado de comunicação a nível nacional e um instrumento de referência na disponibilização de dados estatísticos e indicadores do setor da Energia”, referiu João Paulo Girbal, presidente do Conselho de Administração da ADENE.

“Podemos dizer que o Observatório é um “Pordata’ da Energia”, na medida em que permite fazer um retrato de Portugal no setor da energia, fundamental, nomeadamente, para entender a sua posição face ao resto da Europa, contudo reforçado pela componente de avaliação de políticas públicas, que será desenvolvida em parceria com instituições universitárias e de investigação”, referiu por seu lado a vice-presidente da ADENE e responsável pelo Observatório da Energia, Maria João Coelho.

A DGEG, enquanto entidade pública responsável pelas estatísticas da energia com delegação de competências pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), será a principal fonte de dados e indicadores do Observatório da Energia.