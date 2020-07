Administração da Efacec aplaude e agradece a intervenção do Estado

A administração da Efacec está particularmente satisfeita com a decisão do Governo de avançar com a nacionalização da participação de 71,73% do capital da empresa detido por Isabel dos Santos através da sociedade Winterfell 2, admitindo que vem de encontro ao “apelo” que havia lançado em favor de uma “solução urgente” que evitasse o desaparecimento da companhia.

Em comunicado, o conselho de administração “agradece” a intervenção, considerando que a entende como um “claro reconhecimento do valor económico e estratégico da Efacec no panorama nacional e internacional”, nos sectores da energia, mobilidade e ambiente.

A decisão do Governo, defende a gestão da Efacec, “vem resolver o impasse vivido no processo de reconfiguração acionista”, permitindo “viabilizar a continuidade” da empresa e “garantir a estabilidade do seu valor financeiro e operacional”. E constitui uma resposta ao “apelo” que a própria empresa havia feito no sentido de ser necessário encontrar uma “solução urgente” que “não deixasse cair o grupo, o seu talento e o know how tecnológico diferenciado”, materializado, diz, nos 2500 trabalhadores que compõem a Efacec.

Por fim, a equipa de gestão liderada por Ângelo Ramalho agradece a “confiança e a resiliência estoica” com que os trabalhadores “enfrentaram estes meses particularmente difíceis” e reafirma o seu “total compromisso” em “garantir a continuidade presente e futura” do grupo.