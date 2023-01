Administração do Porto de Aveiro diz que 2022 foi o melhor ano de sempre

Porto de Aveiro © DR

A Administração do Porto de Aveiro (APA) anunciou esta segunda-feira que 2022 foi "o melhor ano de sempre" daquela estrutura portuária, que atingiu 5772 Milhões de toneladas movimentadas.

Trata-se de um aumento de 1,4% face ao período homólogo, embora a administração portuária esclareça que se trata ainda de valores provisórios.

Em nota de imprensa, a APA destaca o contributo para o novo recorde na movimentação de cargas do crescimento da movimentação dos produtos florestais, com mais 67%, e dos minerais não metálicos, com um acréscimo de 41%

O ano de 2022 fica marcado pela primeira escala de um serviço regular de contentores da firma Ellerman City Liners, que escala o Porto de Aveiro quinzenalmente, tendo-se registado até ao final de 2022 a movimentação de 1113 TEU (unidade de medida usada nos contentores e equivalente a um contentor de 20 pés).

A navegação noturna foi iniciada em 2022 e, sendo efetuada até às 01h00 horas, registou um total de 78 movimentos.

Em 2022 escalaram o Porto de Aveiro menos dois navios do que no ano anterior, mas Aveiro recebeu navios de maior comprimento e capacidade de carga.

O melhor ano de sempre do Porto de Aveiro tinha-se registado em 2021 com a marca de 5691 milhões de toneladas movimentadas.

Os dois portos sob a mesma administração, Aveiro e Figueira da Foz, movimentaram no total do ano 7964 milhões de toneladas, valores históricos para o conjunto destes dois portos, ultrapassando o máximo histórico conjunto anterior que foi de 7642 milhões de toneladas, alcançado em 2018.