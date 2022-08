Administrações públicas reduzem necessidades de financiamento em 991 milhões

Fachada do Banco de Portugal © Angelo Lucas /Global Imagens

Nos primeiros seis meses do ano, as administrações públicas reduziram as necessidades de financiamento em 991 milhões de euros, segundo os dados do Banco de Portugal (BdP) publicados esta segunda-feira. Isto significa uma evolução positiva da saúde financeira das contas públicas, o que contrasta com os 9,6 mil milhões de euros que as administrações públicas tiveram de pedir emprestado, no primeiro semestre de 2021.

"Esta situação corresponde a um excedente podendo estar associada a uma situação em que as administrações públicas tiveram mais receitas do que despesas", esclarece o regulador. De facto, e de acordo com a execução orçamental de junho, os saldos global e primário da Administração Central e da Segurança Social foram positivos em 805,1 milhões e 4 073,8 milhões de euros, respetivamente, uma melhoria de 8 254,8 e 7 657,8 milhões de euros face a 2021, respetivamente. De salientar ainda que na primieira metade do ano, o Estado registou um excedente de 1 113 milhões de euros à boleia do aumento da receita fiscal que disparou 28,1%.

De acordo com o regulador, "o financiamento concedido pelos bancos e pelos outros setores residentes foi negativo em 6,5 mil milhões de euros e em 1,4 mil milhões de euros, respetivamente". "Em contrapartida, o financiamento às administrações públicas pelo exterior foi de 6,9 mil milhões de euros", acrescenta.

Uma análise por instrumento, mostra que as administrações públicas financiaram-se sobretudo através da emissão de títulos de dívida, no montante de 11,2 mil milhões de euros. Já o recurso a certificados de aforro e do Tesouro ou a empréstimos junto do setor financeiro caiu em 12,2 mil milhões de euros.