Administradora Ana Paula Marques sai da NOS para a EDP

Lisboa, 7/3/2017 - Ana Paula Marques, Administradora executiva NOS posa no edificio sede da empresa. (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 18 Dezembro, 2020 • 17:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a NOS "agradece o contributo inestimável que esta administradora prestou no âmbito do seu trabalho no seio do Conselho de Administração, o qual se pautou sempre pelos mais elevados padrões pessoais e profissionais".

A EDP refere igualmente em comunicado à CMVM a lista dos nomes propostos para o Conselho de Administração Executiva, a ser analisada na Assembleia Geral Extraordinária de 19 de janeiro, na qual consta Ana Paula Garrido Pina Marques.

Entretanto, já existe data para a assembleia geral extraordinária de acionistas da EDP, será a 19 de janeiro. Vai decorrer de forma remota e os acionistas vão assim eleger o novo conselho de administração executivo da elétrica, informou a empresa.