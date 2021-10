Adolfo Mesquita Nunes deixa o CDS. "O partido em que me filiei deixou de existir"

Lisboa-06/11/2020. Adolfo Mesquita Nunes no escrit—rio Gama Gl—ria .( PAULO SPRANGER / Global Imagens ) © Paulo Spranger /Global Imagens

Adolfo Mesquita Nunes decidiu deixar o CDS-PP. A decisão foi comunicada através das redes sociais. "O partido em que me filiei deixou de existir. Nunca pensei pedir a desfiliação do partido em que milito há 25 anos, a quem tanto devo e a quem entreguei boa parte da minha vida, do meu empenho e do meu entusiasmo. E se o faço hoje, no que provavelmente é o mais difícil ato político da minha vida, é porque o partido em que me filiei, o CDS das liberdades, deixou de existir", começa por explicar o militante numa publicação no Facebook.

Garantido que não fundamenta a desfiliação no partido "nas profundas discordâncias com o rumo seguido pela direção eleita nem na avaliação que esta publicamente faz da minha honra e da minha militância", o advogado assume que a decisão de deixar o CDS deve-se à "convicção de que o CDS é hoje, estruturalmente, um partido distinto daquele em que me filiei".

E recorda: "Quando, em 2011, me sentei na bancada parlamentar do CDS, senti orgulho e sentido de dever. Ali estava, ao meu lado, do mesmo lado, um espelho da direita das liberdades que o CDS se propôs representar no seu Programa. Nas nossas diferenças, tínhamos e temos tanto em comum: o humanismo, o personalismo, o Homem como princípio e fim de toda a ação política, a liberdade individual e a igualdade perante a lei. Espelhávamos a diversidade do eleitorado de direita, as contemporâneas formas de entender esses valores e de lutar por um país de oportunidades, de liberdades, de justiça social. Não nos passou pela cabeça eliminar as nossas diferenças, porque delas vinha a nossa força. Não nos passou pela cabeça relativizar o que tínhamos em comum, porque daí vinha a nossa convicção. Não nos passou pela cabeça desqualificar a nossa história, porque nenhum de nós se sentia intérprete único do partido".

Considera que "os tempos são outros, agora" e que a diversidade é encarada "como fraqueza, perda de identidade". "A contemporaneidade é vista como uma ameaça, como se as novas gerações e as suas preocupações fossem a degenerescência de uma ordem moral ideal. A liberdade é vista como algo de relativo, que deve sucumbir em nome de uma messiânica ideia do que é ser do CDS".

Adolfo Mesquita Nunes, que foi secretário de Estado do Turismo no governo de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, diz que nunca pensou envolver-se "em discussões sobre se alguém do CDS pode não gostar de touradas, se pode ser vegetariano, se pode divorciar-se, se pode amar quem quiser, se pode não ser crente. Mas essas discussões vieram para ficar e dão bem conta das novas prioridades do partido".

"Abre-se a porta, sem pudor, a quem se atreve a divergir, a quem ousa dizer coisas que qualquer partido de direita europeu encara com naturalidade. Diz-se, com convicção, que há muitos de nós que não devemos estar aqui, que temos de ir embora. Acusa-se, com todas as letras, quem diverge de ter interesses clientelares ou políticos obscuros. E sempre, em tudo isto, um dedo acusador, moralista, de quem acha que no CDS só pode estar quem confirme uma suposta pureza cristã. Essa visão de partido não vem de agora, note-se. Sempre houve quem a quisesse implantar, sempre houve quem lidasse muito mal com a contemporaneidade e com a liberdade. O que se passa é que é essa a tendência maioritária, e dela resulta uma estratégia clara, com respaldo em sucessivos Conselhos Nacionais, de afunilamento e reposicionamento do partido".

Esta sexta-feira, e de acordo com a Lusa, o Conselho Nacional do CDS-PP aprovou o adiamento, para depois das eleições legislativas, do congresso eletivo do partido, que deveria realizar-se a 27 e 28 de novembro, em Lamego. O cancelamento do congresso por proposta do presidente do partido, Francisco Rodrigues dos Santos, foi aprovado com 144 votos a favor (57,8%), 101 contra (40,6%) e quatro abstenções (1,6%). Esta decisão contribuiu para a desfiliação após 25 anos de Adolfo Mesquita Nunes.

"O Conselho Nacional de ontem, em que o CDS desistiu, enquanto partido, de discutir e decidir em Congresso com que liderança e com que estratégia deve enfrentar as próximas eleições legislativas é apenas a confirmação de que o partido deixou de existir, com pensamento e estratégia autónoma, aceitando com entusiasmo o caminho para a nossa irrelevância, dependendo da bondade e caridade de terceiros. Como é possível que o CDS aceite que uma direção retire aos militantes o direito de escolher o seu líder e a sua estratégia; e que o faça num Conselho Nacional ilegalmente convocado e ignorando as decisões do órgão jurisdicional do partido; e ainda para mais para manter uma direção cujo mandato termina em Janeiro?", diz na publicação no Facebook.

"Este não foi o partido em que me filiei. O CDS transformou-se noutra coisa. É legítimo que o faça. Assim como é legítimo que eu escolha desfiliar-me agora que essa transformação se cristalizou. Até ao último dia acreditei que era possível inverter este rumo. Vejo hoje que este se tornou irreversível. Deixo o CDS sem uma gota de arrependimento pelo percurso que nele fiz durante 25 anos", remata.