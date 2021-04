ADSE com mais 75 mil inscritos até 20 de abril devido a alargamento

Lisboa, 15/02/2019 - Balcão da ADSE na Praça de Londres em Lisboa. ( Jorge Amaral/Global Imagens ) © Jorge Amaral/Global Imagens

O alargamento da ADSE a trabalhadores com contrato individual de trabalho na função pública resultou, até ao passado dia 20, num total de 75 mil novas inscrições no subsistema de saúde dos funcionários públicos.

O número foi avançado nesta terça-feira pela ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, em novo balanço daquela que é uma das medidas com a qual o governo diz pretender reforçar a sustentabilidade financeira da ADSE.

Inicialmente, o governo estimou em 100 mil o universo potencial de novos trabalhadores inscritos, aos quais se somarão 60 mil familiares beneficiários.

O número avançado nesta tarde pela ministra da Administração Pública não distingue quantos os trabalhadores inscritos - que pagam contribuições - e quantos os familiares que com eles entram no sistema.

Em audição parlamentar, Alexandra Leitão deu conta também da finalização do processo de revisão das tabelas de preços a aplicar em convenções da ADSE com prestadores de cuidados de saúde, e que vêm fechar vários preços e reduzir eventuais processos de regularização de faturas por desvios.

"Tornaram-se as tabelas mais competitivas e atrativas para os prestadores, e simultaneamente fechou-se um conjunto de preços, dando maior previsibilidade aos encargos da ADSE", disse a ministra.

Alexandra Leitão destacou, entre as mudanças, o facto de a ADSE passar a comparticipar consultas de psicologia, e "sem necessidade de prescrição médica", assim como a revisão em alta dos preços das consultas no dentista, "para estarem mais alinhados com o mercado".