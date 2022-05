ADSE com resultado líquido de 153,6 milhões de euros em 2021

Número de beneficiários da ADSE aumentou © Jorge Amaral/Global Imagens

A ADSE conseguiu um resultado líquido de 153,6 milhões de euros em 2021, embora tenha ficado 43,3 milhões de euros abaixo do obtido em 2020. Segundo notícia do ECO, terá sido a maior procura de cuidados de saúde depois do alívio das medidas de contenção da pandemia

Já as contribuições para a ADSE somaram 667,9 milhões de euros, o que significa uma subida de 7,1%. Também existiu um aumento do número de beneficiários.

De acordo com o parecer do Conselho Geral e de Supervisão (CGS) ao relatório de atividades e contas de 2021, citado por aquele órgão de informação, os beneficiários da ADSE totalizam agora os 1.279.070, em especial devido ao alargamento aos funcionários com contrato individual de trabalho. Esta expansão aliada às progressões nas carreira resultou num aumento das contribuições para aquela instituição que soma assim os já referidos 667,9 milhões de euros, mais 44,1 milhões que no ano anterior.

As contribuições são 91,4% da receita total da ADSE, que também aumentou, sendo que a receita efetiva ascendeu aos 730,9 milhões. Aqui verificou-se um aumento de 7% relativamente a 2020.

Também a despesa geral aumentou 4,6% para os 568,4 milhões. A ADSE, citada pelo ECO, explica que a "recuperação dos pagamentos efetuados no Regime Convencionado, em resultado da ligeira melhoria da situação pandémica face ao ano anterior, que teve reflexo direto na redução da procura destes serviços de saúde".

No final do ano passado a ADSE tinha em caixa e equivalentes de caixa 934,2 milhões de euros, "sendo um saldo depositado nas contas do Tesouro de 14,2 milhões e de aplicações financeiras em três Certificados Especiais de Dívida de Curto Prazo (CEDIC) no valor de 920 milhões", explicou a instituição.