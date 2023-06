ADSE contabiliza regularizações à faturação dos prestadores de 1,9 milhões de euros em 2022

Dinheiro Vivo 19 Junho, 2023 • 09:33 Partilhar este artigo Facebook

O valor da regularização à faturação dos prestadores, que têm convenções com a ADSE, diminui no ano passado e fixou-se em 1,9 milhões de euros, segundo o parecer do Conselho Geral e de Supervisão (CGS) ao relatório de atividades e contas de 2022, citado pelo jornal Eco. No documento, e no âmbito da certificação legal das contas, está indicado que a BDO & Associados tem uma "opinião com reservas" no que diz respeito a estas regularizações.

O plano de atividades da ADSE "engloba regularizações à faturação dos prestadores da rede convencionada no valor 91.107.708 euros, dos quais 89.127.852 euros são relativos a exercícios anteriores e 1.979.856 euros referentes ao exercício de 2022″, mas "por outro lado, a ADSE contabilizou no exercido de 2018 uma Provisão para riscos e encargos no valor de 12.636.190 euros, que reflete o risco de existirem incorreções na faturação dos prestadores que podem afetar os valores mínimos que servem de padrão ao cálculo das regularizações".

Todos estes valores ainda são estimativas, e alerta a BDO, que ainda estão a ser finalizados "os valores faturados nestes exercícios pelos prestadores convencionados, do qual poderão resultar ajustamentos que ainda não é possível quantificar". A empresa auditora diz também que "esta situação configura uma limitação ao âmbito e profundidade dos apuramentos", no que aos fornecedores diz respeito.

Recorde-se que em 2018 a ADSE exigiu 38 milhões de a privados, por faturação excessiva.