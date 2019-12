ADSE “estrangulada” com mais de 650 mil pedidos de reembolso por tratar

A ADSE, subsistema de saúde dos funcionários públicos, acumula já nesta altura mais de 650 mil documentos de despesa por tratar e “os enormes atrasos nos pagamentos não diminuem”. Pelo contrário, devem aumentar até março face ao calendário de discussão e votação do proposta do Orçamento do Estado para 2020.

A denúncia parte, mais uma vez, do economista Eugénio Rosa, representante dos beneficiários no conselho diretivo da ADSE. Numa nota de informação, publicada no fim de semana e esta terça-feira divulgada pelos jornais Público e Correio da Manhã, Rosa informa que as demoras dizem respeito aos pedidos de reembolso em regime livre. E acrescenta: o número superior a 250 mil faturas por processar não inclui ainda documentos de despesa que se encontram por digitalizar, e que deverá avolumar pendências.

“Eis a forma como se estrangula e destrói a ADSE, virando os beneficiários contra esta, para depois justificar a transformação da ADSE numa mútua”, acusa o dirigente, fazendo referência à ideia defendida pela ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, de que a ADSE deve passar a associação mutualista.

“A transformação da ADSE numa mútua como defende a ministra Alexandra Leitão, abriria a porta a uma rápida e fácil captura da ADSE pelos grandes grupos privados da saúde”, considera o dirigente.

Na base do estrangulamento e demoras referidas, estará a falta de pessoal, que a ADSE se encontra impossibilitada de recrutar, ao depender da tutela do Ministério das Finanças, além do Ministério doa Modernização do Estado e da Administração Pública (antes sob a Saúde). “A ADSE tem atualmente 194 trabalhadores quando precisa 270, e o governo conjuntamente com os seus representantes no Conselho Diretivo da ADSE tem criado continuas dificuldades no seu preenchimento”.

Segundo Eugénio Rosa, o recrutamento de novos funcionários ficou dependente da conclusão do processo de recrutamento de mil técnicos superiores iniciado pelo Ministério das Finanças. “A contratação destes trabalhadores está paralisada há muito tempo no Mistério das Finanças, porque o serviço que ficou responsável pela realização do concurso (ex-INA) não tem recursos para fazer a avaliação dos 20 mil candidatos que se inscreveram, e [o ministro] Mário Centeno tem recusado aprovar um orçamento para aquisição desses recursos”, denuncia também na nota consultada pelo Dinheiro Vivo.

Na mesma nota aos beneficiários, Eugénio Rosa alerta ainda para uma situação de indefinição relativamente ao processo de negociação de novas tabelas de preços do regime convencionado da ADSE. Na origem da revisão das tabelas, está um agudo diferendo entre ADSE e grandes prestadores de saúde privados por conta da exigência de devolução de mais de 38 milhões de euros cuja cobrança foi considerada em excesso no quadro de regras de regularização de preços que se encontram ainda em vigor (aplicam-se nos casos de medicamentos e tratamentos sem limite de peço fixado).

O processo ainda não tem fim à vista. Eugénio Rosa refere que “a nova ministra, Alexandra Leitão, sem ouvir o Conselho Diretivo (apenas se reuniu com uma representante do governo no Conselho diretivo) veio já publicamente dizer que as negociações são para continuar (indefinidamente?), sem por quaisquer condições, ingerindo-se na gestão corrente da ADSE, o que por lei está vedado ao governo.”