ADSE. Privados querem preços atualizados automaticamente

Associação Portuguesa de Hospitalização Privada quer que sejam usados critérios como a evolução salarial ou a inflação para a atualização automática de preços.

Os hospitais privados propuseram alterações à ADSE (serviço de assistência médica aos funcionários e reformados da função pública), nomeadamente a atualização automática de preços associados a certos atos médicos, com base em critérios como a evolução salarial dos trabalhadores ou a inflação.

A notícia é avançada na edição desta quarta-feira do jornal Público, que teve acesso ao documento onde é feita a sugestão, e no qual a Associação Portuguesa de Hospital Privada (APHP) defende “a introdução de mecanismos automáticos de evolução de preços – onde aplicável – de acordo com a inflação ou atualização salarial dos funcionários públicos que se vier a verificar, para evitar novos mecanismos de subsidiação cruzada e manter a comparabilidade de preços e custos na ADSE a longo prazo”.

Fonte da APHP disse ainda à mesma publicação que está a ser negociado um mecanismo semelhante ao que acontece com as seguradoras, em que “os preços são automaticamente atualizados quando a inflação do setor da saúde [apurada pelo Instituto Nacional de Estatística] acumulada desde o início da tabela ultrapassa os 3%”.

As negociações ainda decorrem, sendo que não existe ainda uma resposta final por parte da ADSE à proposta apresentada.