ADSE promete calcular regularizações com os privados "ao cêntimo"

A presidente do Conselho de Administração da ADSE promete calcular ao "cêntimo" o valor da devolução que os prestadores privados de saúde terão de fazer por regularizações previstas nas tabelas de preços das convenções ainda em vigor.

"Relativamente às regularizações mal as tabelas da ADSE que estão neste momento em fase muito final e que brevemente irão chegar aos prestadores, mal essa parte esteja terminada iremos dar conta de todas as regularizações", prometeu Maria Manuela Faria, na audição esta terça-feira na Comissão e Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local.

"O ​​​​​​​Conselho de Administração da ADSE tem plena consciência de que se trata de dinheiro dos seus beneficiários e portanto não abdicará dessas regularizações que serão calculadas ao cêntimo e apresentadas aos nossos prestadores", garantiu aos deputados da comissão.

Em causa poderão estar 74,4 milhões de euros de regularizações. A estimativa diz respeito ao período dos anos de 2015 a 2019, com 15,5 milhões de euros em faturação excessiva calculados para 2019, de acordo com os dados analisados pelo Conselho Geral e de Supervisão da ADSE.

Os valores estimados pelas regras de regularizações - quando os valores cobrados por atos médicos e medicamentos se desviam de preços mínimos ou da média do mercado - levaram no início de 2019 à ameaça de alguns dos maiores prestadores de cuidados de saúde privados (grupos Lusíadas, CUF e Luz Saúde) romperem com a ADSE.

Na altura, o subsistema de saúde calculava em 38,8 milhões de euros o desvio de preços detetados nos anos de 2015 e 2016, num valor entretanto revisto em diálogo com os hospitais privados. Já para os anos de 2017 e 2018 a cobrança considerada em excesso ficará em 21 milhões de euros. A estes valores, somam-se os 15,5 milhões de euros estimados em 2019, nas contas da ADSE.