ADSE recebeu 38 mil inscrições em três meses

A ADSE já recebeu 38 mil inscrições de pessoas apenas três meses depois do arranque das inscrições para trabalhadores da função pública com contrato individual de trabalho.

A notícia é avançada esta terça-feira pelo Jornal de Negócios, que cita dados oficiais solicitados pelo jornal.

A ADSE já inscreveu mais de um terço do número de pessoas esperadas, a esmagadora maioria das quais no setor da saúde.

Segundo o Governo, serão potencialmente mais 100 mil subscritores do regime, com 60 mil familiares associados, nas contas do governo, permitindo um crescimento de receitas em 67 milhões de euros.

O alargamento da ADSE "aos titulares de Contrato Individual de Trabalho que exerçam funções em entidades de natureza jurídica pública" foi aprovado em reunião do Conselho de Ministros (CM) no dia 22 de dezembro de 2020.

"Esta alteração vem no sentido de consagrar, em condições de igualdade em cada empregador, o direito de inscrição de todos os trabalhadores que exerçam funções junto de entidades de natureza jurídica pública, independentemente não só da modalidade de constituição da sua relação jurídica de emprego público, mas também independentemente da natureza do vínculo laboral", segundo o comunicado do CM.