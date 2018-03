ADSE tem nova tabela de preços a partir de 1 de abril

A ADSE (sistema de saúde dos trabalhadores e reformados da função pública) já publicou as novas tabelas de preços e de regras, acautelando assim o prazo necessário para que possam entrar em vigor no dia 1 de abril.

As novas tabelas foram alvo de fortes críticas por parte dos representantes de entidades prestadoras de serviços de saúde privadas e a versão publicada continua a não ser totalmente aceite. Neste contexto, a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) referiu esta terça-feira em comunicado que regista que a “ADSE reconhece que a nova Tabela de Preços e Regras 2018 contém erros e imprecisões que carecem de revisão nos próximos dias”.

Este comunicado surge um dia depois de responsáveis da ADSE e da APHP terem estado reunidos e de nessa reunião ter sido “reiterada a necessidade de rever as temáticas que não foram objecto de negociação ou sobre as quais já havia sido manifestado um desacordo de princípio por parte dos hospitais privados”. “Cumprindo-se os princípios estabelecidos, haverá condições para encerrar adequadamente este processo negocial”, conclui o comunicado.

O novo preçário mantém a generalidade dos custos suportados pelos beneficiários da ADSE quando recorrem à rede serviços convencionados, mas reduz alguns dos preços pagos aos privados na prestação destes serviços. Há, além disso novas regras, como a definição de alguns valores limite (que foram calculados com base numa média). O objetivo, como tem sublinhado o presidente da ADSE, Carlos Liberato Baptista, foi criar uma tabela que não coloque em causa a sustentabilidade do sistema de assistência na doença nem a qualidade do serviços prestado aos beneficiários.

O mesmo responsável mostrou-se, ao longo do processo negocial, disponível para fazer alguns acertos e correções aos valores da nova tabela que, no geral, reduzem em cerca de 42 milhões de euros os valores pagos à rede de prestadores privados.