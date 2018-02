ADSE deve desistir de comprar unidades de saúde

O Conselho Geral e de Supervisão, onde estão representados os trabalhadores e reformados beneficiários da ADSE (sistema de saúde da função pública) aprovou por unanimidade um parecer onde sugere a reformulação do Plano Estratégico para os próximos três anos, nomeadamente deixando cair a medida que abria a porta para que este subsistema de saúde pudesse passar a ter unidades de saúde próprias.

O parecer, aprovado esta quinta-feira aponta assim a necessidade de se dar prioridade aos beneficiários, mas reforça a ideia que já tinha sido transmitida na anterior reunião do CGS, dia 5 de fevereiro – de que a ADSE não tem de se assumir como fornecedora de serviços de saúde.

Na proposta de Plano Estratégico elaborada pela Direção da ADSE assumia-se a intenção de prestar cuidados de saúde através da compra ou mesmo da construção de raiz de unidades. José Abraão, secretário-geral da Fesap, Helena Rodrigues, presidente do STE, Eugénio Rosa, da Frente Comum e Maria do Rosário Gama da Apre! foram alguns dos elementos do CGS que teceram críticas a esta medida.

Na reunião desta quinta-feira os 17 elementos do CGS da ADSE (entre representantes do governo, trabalhadores, aposentados e do Conselho Diretivo) foi também aprovado o parecer sobre a proposta do novo regime de acesso a este subsistema de saúde. O documento segue de perto a opinião que já tinha sido expressa no final de 2017 e que vai no sentido de, numa primeira fase, se dar prioridade à entrada dos trabalhadores vinculados com Contrato Individual de Trabalho, os que renunciaram aos sistema e aqueles que falharam o prazo para se inscreverem.

“Foi aprovado um parecer sobre o novo regime de benefícios para que o Conselho Diretivo apresente uma nova proposta que acomode apenas a entrada daqueles trabalhadores que estão nas situações consideradas prioritárias”, precisou José Abraão, da Fesap.

Na última proposta que foi apresentada ao CGS prevê-se que os beneficiários que saíram da ADSE possam regressar, mas deverão contar com um período de carência de 120 dias.

O alargamento a outras tipologias de pessoas, nomeadamente aos cônjuges dos atuais beneficiários que trabalham no sector privado ficará a aguardar estudos mais detalhados sobre o impacto financeiro da medida.

Eugénio Rosa no Conselho Diretivo

O CGS avançou também com a escolha do elemento que estava em falta no Conselho Diretivo, tendo o economista Eugénio Rosa sido o nome indicado. Ao que o Dinheiro Vivo apurou, o nome de Eugénio Rosa (que representa a Frente Comum no CGS) foi aprovado com um voto contra (do representante da Fesap) e três abstenções (dos representantes da Apre!, STE e de João Proença, que preside ao CGS).

Estes votos foram acompanhados por uma justificação em que se assumiu que apenas se estava a alertar para o facto de o vogal que está a ser escolhido para o Conselho Diretivo como representante do CGS não ser beneficiário da ADSE.

A designação de Eugénio Rosa terá ainda de ser aprovada pelo Conselho de Ministros. Ao governo caberá também aceitar a autorização para que Eugénio Rosa, já reformado, possa desempenhar funções públicas.