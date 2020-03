AEP cria serviço para apoiar as empresas

A AEP – Associação Empresarial de Portugal criou um serviço para informar e apoiar as empresas, nomeadamente as micro e PME, na implementação das medidas ontem anunciadas pelo Governo e que visam minorar impacto do coronavírus na atividade empresarial.

O presidente da AEP, Luís Miguel Ribeiro, considera as medidas globalmente positivas, mas revela preocupação quanto às condições para a sua implementação, tendo, nesse sentido, a AEP constituído uma equipa multidisciplinar para dar resposta às empresas.

Para tornar mais eficaz este apoio, a AEP criou uma linha telefónica direta, 808 22 19 19, para a qual todas as empresas podem ligar. Os contactos também podem ser feitos através do email info.coronavirus@aeportugal.pt.

Face aos desenvolvimentos mais recentes, a AEP acaba de lançar um novo inquérito, junto dos seus associados, para voltar a avaliar o impacto da situação junto das empresas.