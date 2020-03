AEP disponibiliza instalações para situações de emergência hospitalar

A Associação Empresarial de Portugal (AEP) anunciou, nesta sexta-feira, que disponibiliza as suas instalações para eventuais situações de emergência hospitalar e que criou uma conta, ‘SOS Coronavírus’, destinada “à angariação de verbas para aplicação nas necessidades de emergência, em articulação com as autoridades oficiais”.

Em comunicado, a associação liderada por Luís Miguel Ribeiro dá conta que “consciente da grave situação que Portugal está a viver, na sequência da pandemia provocada pelo coronavírus, decidiu unir esforços e criar um movimento que envolve empresas e a sociedade civil”.

Além da conta ‘SOS Coronavírus’, com o IBAN PT50 0010 0000 2582 4570 0124 7, a AEP anuncia ainda que está a coordenar com o tecido empresarial “todas as medidas e capacidades que permitam responder, com rapidez e eficácia, às situações emergentes” decorrentes da epidemia do Covid-19. Todas as medidas “serão devidamente articuladas com as autoridades públicas”, assegura.

A associação termina o comunicado apelando aos portugueses para que “reforcem a compra de produtos nacionais, especialmente nesta fase de emergência”.