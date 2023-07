AEP leva 22 empresas a Luanda para participar na Feira Internacional de Angola

Imagem de arquivo das ruas de Luanda © LUSA

A Associação Empresarial de Portugal leva uma comitiva de 22 empresas portuguesas à Feira Internacional de Angola (FILDA), que decorre em Luanda de 18 a 22 de julho. Em comunicado, a AEP destaca que esta participação é uma "oportunidade para consolidar as presenças já estabelecidas e fortalecer as relações comerciais entre os dois países", sublinhando que "Portugal continua a ser um importante parceiro económico de Angola".

"Embora o cenário económico em Angola tenha melhorado, na sequência do aumento do preço do brent, do consumo interno, da diminuição das exportações chinesas e do crescimento animador, desde 2021, do PIB, as empresas portuguesas continuam a identificar dificuldades. Os principais entraves apontados pelas empresas que integram as missões da AEP consistem na disponibilidade de divisas estrangeiras para a realização dos pagamentos, na dificuldade de as empresas angolanas obterem seguros de crédito e nas quantidades, que por vezes não atingem um contentor e dificulta a viabilidade financeira da operação", refere, citado no comunicado, o presidente da AEP, Luís Miguel Ribeiro.

Diz a associação que, atualmente, mais de 4000 empresas portuguesas exportam para Angola e cerca de 1200 empresas, de origem portuguesa ou capitais mistos, operam no mercado angolano, com destaque para o setor da construção. E aponta que, de acordo com os dados do FMI., é esperado que o produto interno bruto angolano cresça até 3,4%, "impulsionado pela alta do preço do petróleo, o que deverá posicionar Angola como a terceira maior economia africana".