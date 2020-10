AEP: Medidas dirigidas às empresas são "extremamente escassas"

Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP © Ana Fonseca / Global Imagens

A Associação Empresarial de Portugal (AEP) "não vê uma política pública determinada em estimular a atividade produtiva"" na proposta de Orçamento do Estado para 2021. Para a AEP, o "estímulo à melhoria" do rendimento das famílias e da "débil" procura interna é "positivo", no entanto, diz que "infelizmente, as medidas dirigidas às empresas são "extremamente escassas".

Mais, algumas das medidas vão mesmo no sentido de um "agravamento da envolvente empresarial", que é "inibidor" do investimento. "O país não se pode iludir. Uma atuação certa, eficaz e duradoura na melhoria da vertente social só é possível através do estímulo aos criadores de riqueza e de emprego no nosso país", diz a entidade presidida por Luís Miguel Ribeiro, em nota enviada ao Dinheiro Vivo.

A AEP considera que um "forte aumento" da despesa social, que vá "para além da estritamente necessária" ao combate à crise pandémica, "traduzir-se-á, inevitavelmente, dado o seu caráter permanente, em maior carga fiscal no futuro, com deterioração das condições de competitividade e com repercussões sociais sérias".

Uma posição que contrasta com a análise do Governo. O ministro de Estado e das Finanças, João leão, defendeu hoje, num breve declaração aos jornalistas após ter entregado a proposta de OE para 2021 ao presidente da Assembleia da República, que este é um Orçamento "sem austeridade" que "aposta e tem como grande objetivo a recuperação da economia, a proteção do emprego e do rendimento dos portugueses".