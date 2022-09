AEP. Medidas são "manifestamente insuficientes e tardias"

Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP © Igor Martins/Global Imagens

Apesar de "saudar" todas as medidas que "ajudem a mitigar os impactos da atual conjuntura na atividade das empresas", a Associação Empresarial de Portugal (AEP) considera que são "manifestamente insuficientes e tardias".

Por outro lado, sustenta que "os timings anunciados para algumas das medidas estão desajustados à necessidade e urgência da sua implementação imediata". Luís Miguel Ribeiro, presidente da associação cita o caso "da linha de financiamento, a ser operacionalizada na 2.ª quinzena de outubro, o que previsivelmente só terá efeitos práticos na tesouraria das empresas perto do final do ano".

A AEP é especialmente crítica com as linhas de crédito de apoio à liquidez e tesouraria, apontando-lhes a "desvantagem de elevar o nível de endividamento das empresas (num contexto de subida de taxas de juro...)", recordando que as medidas estruturais de capitalização, anunciadas pelo Governo, só deverão ter lugar em 2023.

Lamenta, igualmente, ainda se não ter avançado "para a redução da tributação sobre trabalho", reconhecendo que "todas as medidas de apoio anunciadas correspondem a algumas das preocupações que a AEP tem vindo a apresentar", como a necessidade de "mitigar custos operacionais das empresas; promover a internacionalização; a formação e requalificação; a aceleração da transição e eficiência energética".

Em matéria laboral, considera "positiva" a formação e qualificação, mas tal "não deve impedir a existência de outras medidas, como o lay-off".

No contexto, a AEP sublinha que vai continuar a defender, nomeadamente, "a redução da carga fiscal excessiva sobre a energia, sobre o fator trabalho (IRS) e sobre o capital (IRC), que penaliza a competitividade das empresas e o rendimento líquido disponível das famílias".

Quer também assegurar que "o BPF possa assumir um importante papel no financiamento das empresas: co-financiamento do investimento empresarial não coberto pelos sistemas de incentivos; apoio à liquidez e tesouraria; apoio à capitalização das empresas; reorientar o PRR e a parte não executada do PT 2020 para dar resposta às prementes necessidades do país; acelerar a entrada em funcionamento pleno do PT 2030 sem burocracias".