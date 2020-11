AEP quer que alargamento de salários a 100% a todo o lay-off "não penalize as empresas"

Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP © Ana Fonseca / Global Imagens

A Associação Empresarial de Portugal vê com bons olhos a intenção do Governo em por fim ao corte nos salários dos trabalhadores em lay-off ou ao abrigo do apoio à retoma progressiva, mas mostra-se cauteloso sobre a forma como isso será feito, designadmanete sobre quem vai pagar essa fatura.

A notícia, avançada pelo jornal Público, refere que o Executivo procura assim dar resposta às pretensões do PCP e das centrais sindicais, a CGTP e a UGT, e que conta com uma despesa extraordinária, para esse fim, de 370 milhões de euros. Como serão repartidos os custos, entre o Estado e a entidades empregadora, é o que não se sabe. "Assegurar o rendimento disponível das famílias é importante, mas também é necessário que seja uma medida que não venha penalizar as empresas, ou seja, os protagonistas da criação de riqueza e de emprego", frisa Luís Miguel Ribeiro.

Para este responsável, a "grave situação em que vivemos, agravada pelo novo estado de emergência", com medidas restritivas em 191 concelhos nacionais, gera um "elevado risco de insolvências e de destruição de emprego". Defende, por isso, que "é importante reforçar e adequar" os apoios às empresas e dá o exemplo de uma medida "absolutamente fundamental", erecentemente anunciada, e que prevê a possibilidade de acumular o Incentivo Extraordinário à Normalização da Atividade Empresarial com o Apoio Extraordinário à Retoma Progressiva de Atividade. "O que se pede é que seja rapidamente publicado o regime e sem a exigência de condições impeditivas da possibilidade de cumulação", frisa.

Luís Miguel Ribeiro reclama, ainda, uma "maior resposta orçamental" do Governo português para apoiar as empresas, "aproveitando os apoios europeus, a atual rede de segurança do Banco Central Europeu, bem como a flexibilidade orçamental" permitida pela União Europeia. "De outro modo, há um elevado risco de uma massiva onda de insolvências e de destruição de emprego. E aí o impacto negativo, quer nas contas públicas quer em termos de agravamento das condições de financiamento e instabilidade financeira do país, será potencialmente maior", defende.