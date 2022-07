AEP recebe mais de 130 candidaturas de empreendedores no Desafios 5.0

Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP © Fernando Fontes / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Julho, 2022 • 13:47

A Associação Empresarial de Portugal (AEP) anunciou ter recebido, durante os primeiros nove meses, mais de 130 candidaturas de jovens empreendedores no âmbito do projeto Desafios 5.0, que "promove o espírito empresarial do Norte e Centro".

Em comunicado, a AEP avança que lhe chegaram projetos nas áreas da educação, saúde, turismo, construção, segurança alimentar, "design" ecológico, produção sustentável, multimédia e jogos, que foram avaliados "tendo como base a maturidade do candidato, desenvolvimento da ideia de negócio, potencial de inovação e de mercado".

O Desafios 5.0 foi lançado pela AEP em novembro de 2021 "para promover o espírito empresarial do Norte e Centro do país", assumindo como objetivo "consolidar um novo perfil empreendedor, apoiado em ideias inovadoras e criativas, que possam responder aos desafios sociais e societais associados ao novo paradigma de evolução da sociedade 5.0, tópico central do projeto".

Para promover a criação de ideias inovadoras e o empreendedorismo qualificado e criativo, o projeto Desafios 5.0 assenta em três ações centrais: Call For Ideias (captação de ideias em fase embrionária), Call For Acceleration (captação de ideias numa fase mais desenvolvida ou startups constituídas há menos de 2 anos) e Call For Needs (para empresas interessadas em lançar desafios que possam ser resolvidos pelos empreendedores).

Durante a primeira edição, lançada em novembro de 2021, a ação Call for Ideias recebeu 36 candidaturas, tendo a AEP selecionado as 20 melhores para participarem no Level UP, um programa de pré aceleração. À Call for Acceleration chegaram 20 candidaturas, todas selecionadas para o programa de aceleração Rise UP. Os empreendedores participaram, ainda, na sessão Speed Mentoring, uma oportunidade para apresentarem os seus projetos, colocarem questões e receberam feedback de mentores/investidores.

Ainda na primeira edição, à Call for Needs responderam 13 empresas, algumas das quais participaram na atividade Matchmaking, que proporcionou ao primeiro grupo de empreendedores a validação inicial dos projetos.

Explica a AEP que, deste primeiro grupo de empreendedores, foram selecionados os 15 melhores projetos, que estão neste momento a participar no Mentoring 5.0, que consiste no acompanhamento e aconselhamento individualizado. "Nesta fase, o mentor é o responsável pelo desenvolvimento de competências capazes de conduzir o empreendedor à constituição/desenvolvimento da sua empresa", acrescenta.

Durante a segunda edição, lançada em março 2022 e que deu início à constituição do segundo grupo de empreendedores, a Call for Ideas - desenvolvida em parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão - contou com 42 candidaturas, das quais 30 participaram no programa de pré-aceleração Level UP. A Call for Acceleration contou com a participação de 22 empreendedores, que estão agora a concluir o programa Rise UP, que culmina com a sessão Speed Mentoring.

No final da quarta e última edição, em junho de 2023, data prevista para o fim do Desafios 5.0, os 25 melhores projetos receberão apoio para consolidar o plano de negócios, viabilizar oportunidades de negócio, robustecer e potenciar a viabilização dos projetos apresentados. Aos seis melhores projetos serão atribuídos prémios individuais, no valor de 5 mil euros.