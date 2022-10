Aeroporto: Carlos Mineiro Aires vai presidir comissão de acompanhamento

Carlos Mineiro Aires Bastonário da Ordem dos Engenheiros. © André Luís Alves / Global Imagens

Dinheiro Vivo 03 Outubro, 2022 • 08:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente do Conselho das Obras Públicas e antigo bastonário da Ordem dos Engenheiros, Carlos Mineiro Aires, irá presidir a Comissão de Acompanhamento do novo aeroporto, responsável por fiscalizar os trabalhos da da comissão técnica independente criada pelo governo na semana passada, avança o Jornal de Negócios.

Além do Conselho Superior de Obras Públicas, irão integrar a comissão técnica idependente o Conselho de Reitores das Universidades portuguesas, liderado por António de Sousa Pereira, e o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, encabeçado por Filipe Duarte Santos.

A comissão técnica independente terá até final de 2023 para concluir a avaliação estratégica ambiental das várias soluções para o futuro aeroporto de Lisboa. Será com base nesse estudo que o governo irá decidir a localização da infraestrutura.

A comissão técnica independente que vai ser criada irá estudar cinco possíveis soluções para a futura infraestrutura: "Aeroporto Humberto Delgado como principal e Montijo como complementar; Montijo como futuro aeroporto principal e Humberto Delgado como complementar; novo aeroporto internacional no Campo de Tiro de Alcochete; Aeroporto Humberto Delgado como principal e Santarém como complementar; e futuro aeroporto em Santarém como estrutura principal".

Além destas hipóteses, "é dada a possibilidade à comissão técnica independente de poder rever e avaliar estudos de outras opções", ressalvou na semana passada Pedro Nuno Santos.