Aeroporto do Porto recebeu 7,5 milhões de passageiros até julho

O presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) disse hoje que o aeroporto Sá Carneiro, no Porto, recebeu este ano, até 31 de julho 7,5 milhões de passageiros, contra os 13 milhões de 2018.

“As obras do ‘taxiway’- faixa desde a pista até ao terminal ou hangar, permitindo maior fluidez no tráfego – que estão a terminar vão permitir aumentar a capacidade da operação em cerca de 50 a 60%. São boas notícias para futuro do setor do turismo na região”, afirmou Luís Pedro Martins.

O responsável, que falava na Câmara de Viana do Castelo, durante a conferência de imprensa de apresentação 31.º Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo que vai decorrer de 20 a 22 de novembro na capital do Alto Minho, referiu que além daquele “indicador muito importante”, a região registou, no primeiro semestre deste ano, um crescimento de 10,4/10,5% no número de turistas”.

Luís Pedro Martins destacou ainda que o crescimento da região, “que contraria a média nacional”, faz-se sentir também “nos proveitos que aumentaram cerca de 13%”.

O 31.º Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo vai realizar-se durante três, em novembro, em Viana do Castelo, reunindo cerca de 400 congressistas.

Organizado pela AHP – Associação da Hotelaria de Portugal, a maior associação hoteleira nacional, o encontro, que tem o apoio da Câmara de Viana do Castelo, tem como tema “Portugal: Preparar o Amanhã”. O programa inclui seis painéis e juntará entre outros, os cinco principais grupos hoteleiros portugueses que representam cerca de 140 hotéis, mais de 20 mil quartos em Portugal.