Aeroporto: IL defende que "não faz nenhum sentido" governantes opinarem sobre localizações

Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal, num debate no Parlamento © Álvaro Isidoro / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 03 Julho, 2023 • 09:34

O líder da IL defende que "não faz nenhum sentido" haver governantes a comentar as possíveis localizações do novo aeroporto de Lisboa, considerando que estão a tirar credibilidade ao trabalho da comissão técnica.

"Não faz nenhum sentido estar com governantes a emitirem opiniões sobre uma das opções. Tudo isto devia ser feito de forma ponderada, porque aquilo que estão a fazer é a tirarem credibilidade à comissão técnica", afirmou Rui Rocha aos jornalistas à frente do centro de saúde de Algueirão-Mem Martins, no concelho de Sintra.

O líder da IL reagia às declarações, este domingo, do secretário de Estado da Conservação da Natureza e das Florestas, que considerou que a escolha de Santarém como localização do novo aeroporto de Lisboa faria "muito mais sentido", cerca de duas semanas depois de o ministro das Infraestruturas, João Galamba, ter considerado que era "longe".

Para Rui Rocha, as declarações dos governantes são "uma grande baralhada" que "não credibiliza o processo" da escolha do novo aeroporto.

"Daí a pouco, o que é que a comissão técnica está a fazer? Pois se há já um governante que diz uma coisa, outro por acaso diz uma coisa diferente...", disse.

O líder da IL defendeu que, tendo em conta que a escolha do novo aeroporto dura há 70 anos, era importante "que a comissão técnica fizesse o seu trabalho e trouxesse uma proposta que fosse credível".

"Senão, corremos o risco de estar a pôr em causa mais anos de atraso e acho que há uma coisa que em Portugal já concluímos: o aeroporto é mesmo necessário e cada ano de atraso na sua disponibilização é um ano de prejuízo daquilo que podem ser as receitas associadas ao movimento do aeroporto", sublinhou.

Rui Rocha considerou ainda que as declarações do secretário de Estado da Conservação da Natureza e das Florestas descredibilizam João Galamba e afirmou que "não é a primeira vez" que a verdade do ministro é posta em causa.

"Ele próprio já apresentou, noutros temas, várias verdades sucessivas e agora temos o secretário de Estado que tem uma verdade diferente da de João Galamba. Como João Galamba dizia, "a verdade dá muito trabalho a construir"", referiu, numa alusão às declarações do ministro das Infraestruturas na comissão de inquérito à TAP, que disse que "reconstruir a verdade dá trabalho".

O líder da IL ressalvou, contudo, que "era bom" que secretário de Estado e ministro "se entendessem".

"Se nem essa construção da verdade conseguem fazer de forma coordenada, de facto é uma grande baralhação", sustentou.

Questionado se a IL privilegia alguma localização para o novo aeroporto, Rui Rocha respondeu que o seu partido "quer conhecer os fundamentos técnicos" e vai aguardar pelo trabalho da comissão técnica antes de emitir uma opinião.

"Ao contrário do Governo, que se vai pronunciando sobre diversas soluções - como João Galamba fez e como o secretário de Estado fez agora também -, nós vamos aguardar esses estudos técnicos, vamos avaliá-los e seguramente nos pronunciaremos. Não faz sentido estar a inverter o processo", frisou.

Segundo o jornal Mirante, esta sexta-feira, na inauguração da Feira Mostra de Mação, o secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino, considerou que o novo aeroporto de Lisboa "fará muito mais sentido" em Santarém ou naquela região.

"É importante que o PSD também se envolva, também nos ajude a defender essa localização que para mim também é a que mais interessa ao país", acrescentou o governante, que foi presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova entre 2005 e 2016.

Estas declarações surgem depois de, em 20 de junho, Galamba ter considerado que Santarém "é longe" para ser o novo aeroporto de Lisboa, acrescentando que achava que a probabilidade de aquela localização ser escolhida era "muito baixa".