Aeroporto: "PSD tem o caminho aberto para participar com o governo numa decisão importante"

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, intervém na sua audiência na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, na Assembleia da República, em Lisboa, 13 de julho de 2022 © António Pedro Santos / Lusa

O ministro das Infraestruturas e da Habitação colocou uma pedra sobre o despacho revogado pelo primeiro-ministro, António Costa, há duas semanas, sobre o novo aeroporto da região de Lisboa . Pedro Nuno Santos garantiu, esta quarta-feira, 13, que " a situação do despacho está reposta" e sublinhou que "o Estado não foi lesado". Em audição na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, que decorre ao longo desta manhã no âmbito de um requerimento apresentado pelo PSD, o ministro adiantou ainda que este é "um assunto absolutamente arrumado internamente" e abriu espaço para a negociação com o maior partido da oposição.

"Aquilo que interessa é que o PSD tem o caminho aberto para com o governo participar numa decisão importante. O despacho apenas determinava uma avaliação ambiental estratégica e, neste momento a própria decisão sobre a avaliação pode ser tomada com o PSD", reiterou.

Questionado sobre se tem condições para continuar a exercer funções, Pedro Nuno Santos atestou que irá continuar a fazer o seu trabalho "com muito empenho e dedicação" tendo as "condições essenciais salvaguardadas". "Imagino que alguns partidos não gostem mas vão continuar a ver-me aqui", respondeu.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação está a ser ouvido no parlamento, por requerimento do PSD, para esclarecimentos sobre os problemas nos aeroportos de Lisboa e do Porto. Em causa está a classificação do site alemão AirHelp, que divulga anualmente um ranking mundial dos aeroportos, no qual o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, surge na 132.ª posição, com uma avaliação geral de 5.76 em 10 pontos, entre os 132 aeroportos avaliados, ou seja, em último lugar.

Também o CEO da ANA, Thierry Ligonnière, já foi ouvido na mesma comissão, na semana passada, sobre este assunto.

(Em atualização)