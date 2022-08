Aeroportos receberam menos 2,2 mil passageiros por dia em junho face a 2019

© André Luís Alves/Global Imagens

O tráfego aéreo está a um pequeno passo de atingir os valores pré-pandemia. Apesar de a recuperação registada em cadeia desde o início do ano, em junho aterraram nos aeroportos nacionais 20,8 mil aeronaves em voos comerciais e foram movimentados 5,7 milhões de passageiros, valor ainda 2,7% abaixo do registado em 2019, revelam os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estaística (INE) esta terça-feira, 16.

Ainda assim, os principais indicadores do tráfego aéreo apontam para uma íminente aproximação dos valores de 2019, nomeadamente no desembarque médio diário de passageiros que no sexto mês do ano se fixou em 95,9 mil passageiros, apenas 2,2 mil passageiros por dia a menos do que no pré-pandemia.

Entre janeiro e junho o número de passageiros movimentados nos aeroportos de Portugal ficou ainda 12,8% abaixo do acumulado primeiro semestre de 2019.

Olhando para as infraestruturas aeroportuárias, Lisboa liderou o movimento de passageiros. "O aeroporto de Lisboa movimentou 49,8% do total de passageiros (12,1 milhões) e registou um crescimento de 380,9% comparando com o período homólogo de 2021 (-17,0% face ao mesmo período de 2019). Considerando os três aeroportos com maior tráfego anual de passageiros, Faro registou o maior acréscimo (+503,2%)", adianta o gabinete de estatística.

No primeiro semestre do ano o Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos, recuperando a sua liderança após o período pandémico. A retoma do mercado britânico traduziu-se em crescimentos homólogos de 720,8% no número de passageiros desembarcados e 717,5% no número de passageiros embarcados, valores justificados pelo encerramento do corredor aéreo entre Portugal e o Reino Unido em grande parte do primeiro semestre de 2021, relembra o INE.

O top cinco dos principais países a desembarcar em Portugal fica completo com a França em segundo segundo, a Espanha em terceiro lugar, seguindo-se a Alemanha e a Suiça.

Analisando ainda o movimento de carga e correio, regista-se uma subida de +11,4% face a 2019, tendo sido movimentadas 18,2 mil toneladas em junho.