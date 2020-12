Aeroportos da UE com quebra no número de voos de 90% em abril

Loja IQOS no Aeroporto de Lisboa

A aviação civil é um dos setores mais afetados pela crise gerada pela pandemia de covid-19. Os dados do Eurostat, divulgados nesta sexta-feira, mostram que o primeiro impacto para a aviação na União Europeia (UE) foi logo sentido em março, com uma queda de 44% do total de voos comerciais, face ao mesmo período do ano passado.

Nos meses seguintes, em que os efeitos das medidas mais restritivas se sentiram com mais intensidade, o setor foi ainda mais afetado. A queda mais acentuada neste ano no número de voos comerciais foi registada em abril - foi uma quebra de 91%. Maio foi praticamente igual ao mês anterior, com uma descida no número de voos de 90%, valores que foram ligeiramente atenuados em junho. No último mês do primeiro semestre, o número de voos caiu 84% face ao período homólogo, segundo o gabinete europeu de estatísticas.

Com o início do terceiro trimestre, que corresponde aos meses de verão, deu-se uma "recuperação parcial". Apesar de longe dos números dos últimos anos, em julho - no conjunto dos 27 países da UE - a queda do número de voos foi de 64% e de 53% em agosto. Em setembro, a descida foi de 59% e em outubro de 62%.

"Embora a extensão do impacto e do caminho da recuperação varia entre os estados-membros, a maior queda no número de voos comerciais foi registada em abril em 21 estados-membros, enquanto maio registou a maior queda nos restantes seis estados-membros", indica o Eurostat.

O gabinete de estatística indica ainda nos dez primeiros meses de 2020, a grande maioria dos aeroportos da UE registaram uma descida dramática no número de voos comerciais. E explica que as principais quebras foram no aeroporto de Frankfurt (Alemanha), com menos 251 900 voos, seguido pelo parisiense Charles de Gaulle, com menos 232 200 voos, o aeroporto de Schiphol, em Amesterdão (Países Baixos), com menos 225 700 voos, o de Munique (Alemanha) com menos 218 300 voos. E no de Madrid, com uma queda de 212 800 voos.