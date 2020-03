Aeroportos em Londres e Paris fecham temporariamente

O London City Airport, no leste de Londres, vai encerrar até ao final de abril e o aeroporto de Orly, em Paris, vai fechar temporariamente ao tráfego comercial a partir de 31 de março. As razões destas decisões prendem-se com a crise no setor provocada pela pandemia do novo coronavírus.

No London City Airport, todos os voos comerciais e privados vão ser cancelados a partir desta tarde (25 de março) devido a uma situação “sem precedentes” e à necessidade de proteger “a segurança e o bem-estar” dos funcionários e passageiros, disse a administração. Todos os trabalhadores vão manter os seus empregos no aeroporto enquanto a paralisação decorrer e regressarão às funções “o mais rápido possível”, o que dependerá de como evoluir a situação.

Já a administração do aeroporto de Orly, há uma queda “substancial e brutal” do tráfego decorrente das restrições de circulação relacionadas com o coronavírus. Orly, o segundo maior aeroporto de Paris, encerra a partir da meia-noite de 31 de março e os poucos voos que estavam previstos serão direcionados para o principal o Charles de Gaulle.

Segundo o o diretor-geral da empresa Aéroports de Paris, Edward Arkwright, “ontem [terça-feira] estávamos com menos 92% de tráfego de passageiros em Orly e menos 89% em [o aeroporto de Roissy] Charles de Gaulle, que comparam com menos 75% em Orly e menos 70% no Charles de Gaulle na semana passada”.