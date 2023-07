Aeroportos movimentaram recorde de 25 milhões de passageiros até maio

© (Líbia Florentino / Global Imagens)

O ano está a ser de recordes para o turismo do país e os números refletem-se na principal porta de entrada em Portugal. Até maio, foram movimentados 25 milhões de passageiros nos aeroportos nacionais, um aumento de 33% face aos primeiros cinco meses de 2022 e de 13% em comparação com 2019, revelam os dados divulgados esta quinta-feira, 13, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Desde o início de 2023, têm-se verificado máximos históricos nos valores mensais de passageiros nos aeroportos nacionais", destaca o gabinete de estatística. As contas são de somar desde que o ano arrancou e os turistas do Reino Unido voltaram a assumir o primeiro lugar no pódio no principal país de origem dos voos, com um crescimento de 28,2% no número de passageiros desembarcados, face ao mesmo período de 2022. Já a França manteve-se como principal país de destino dos voos, seguindo-se o Reino Unido.

As estatísticas rápidas do transporte aéreo revelam ainda que foi o aeroporto de Lisboa que registou o maior crescimento entre janeiro e maio: +36,9% face a 2022 e +10,1% em comparação com o pré-pandemia. O aeroporto Humberto Delgado é responsável pela maior fatia do movimento de passageiros do país, com uma expressão de 51,8%, totalizando 13 milhões de passageiros.

Segue-se o aeroporto do Porto, cujo movimento de passageiros subiu 32% e o aeroporto de Faro com um crescimento de 24%.

Olhando apenas para maio, aterraram nos aeroportos nacionais 21,7 mil aeronaves em voos comerciais, correspondendo a 6,2 milhões de passageiros, representando crescimentos de 7,9% e 15,2%, respetivamente.

"Em maio de 2023, registou-se o desembarque médio diário de cerca de 100 mil passageiros nos aeroportos nacionais, valor superior ao registado em maio de 2022 (87,1 mil; +15,0%) e 10,6% acima do verificado em maio de 2019 (90,6 mil)", refere a nota.

O INE sublinha que ainda que maioria (82,3%) dos passageiros desembarcados no quinto mês do ano, são estrangeiros, num total de 2,6 milhões. A maioria é proveniente do continente europeu (70,1%) e o "continente americano foi a segunda principal origem, concentrando 8,6% do total de passageiros desembarcados".

Em sentido inverso, o movimento de carga e correio tem recuado desde janeiro. "Nos primeiros cinco meses de 2023, registou-se um ligeiro decréscimo do movimento de carga e correio nos aeroportos nacionais (-0,6%; +9,5% face ao mesmo período de 2019). O movimento de carga e correio no aeroporto de Lisboa representou 74,7% do total, atingindo 67,4 mil toneladas (+1,0%; +12,1% face a igual período de 2019). No conjunto dos restantes aeroportos, o movimento de carga e correio diminuiu 5,2% (+2,3% comparando com o mesmo período de 2019)", detalha o INE.