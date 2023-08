Aeroportos movimentaram recorde de 31 milhões de passageiros até junho

O primeiro semestre do ano fez-se de novos recordes para o turismo do país - quer em dormidas e hóspedes, quer em receitas. E os números sentiram-se também na principal porta de entrada de visitantes no país. Entre janeiro e junho foi movimentado um recorde de 31 milhões de passageiros nos aeroportos nacionais, que compara com os 24 milhões de passageiros movimentados em igual período de 2022 (+28,4%). Os números representam ainda um crescimento de 12% face ao primeiro semestre de 2019, revelam os dados divulgados esta segunda-feira, 14, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Desde o início de 2023, têm-se verificado máximos históricos nos valores mensais de passageiros nos aeroportos nacionais", destaca o gabinete de estatística.

A estatísticas rápidas do transporte aéreo revelam ainda que foi o aeroporto de Lisboa que registou o maior crescimento entre janeiro e junho: +30,9% face a 2022 e +8,7% em comparação com o primeiro semestre de 2019. O aeroporto Humberto Delgado foi responsável pela maior fatia do movimento de passageiros do país, com uma expressão de 50,8%, totalizando 15,9 milhões de passageiros.

Segue-se o aeroporto do Porto, cujo movimento de passageiros subiu 28,1% e o aeroporto de Faro com um crescimento de 20,6%.

Olhando para os países de origem e destino dos voos, o Reino Unido continuou a liderar o pódio com crescimentos de 23,7% no número de passageiros desembarcados e 24,9% no número de passageiros embarcados, face a igual período de 2022. Seguiu-se a França com subidas de 23,3% nos passageiros desembarcados e de 23,7% nos embarcados e, em terceiro lugar, está a vizinha Espanha "com aumentos muito expressivos face ao 1º semestre de 2022 (+47,5%, quer como país de origem, quer como país de destino dos voos)".

Olhando apenas para o mês de junho, aterraram nos aeroportos nacionais 22,8 mil aeronaves em voos comerciais (+9,6%), correspondendo a 6,4 milhões de passageiros (+11,4%) e foram movimentadas 17,9 mil toneladas de carga e correio (-1,9%).

"Em junho de 2023, registou-se o desembarque médio diário de 107 mil passageiros nos aeroportos nacionais, valor superior ao registado em junho de 2022 (95,9 mil; +11,6%) e 9,1% acima do verificado em junho de 2019 (98,1 mil)", refere o gabinete.

O INE sublinha que ainda que maioria (81,7%) dos passageiros desembarcados no sexto mês do ano, são estrangeiros, num total de 2,6 milhões. A maioria é proveniente do continente europeu (68,9%) e o " continente americano foi a segunda principal origem, concentrando 9,0% do total de passageiros desembarcados (+11,7%)".

Já o movimento de carga e correio tem recuado desde o início do ano. "No primeiro semestre de 2023, registou-se um ligeiro decréscimo do movimento de carga e correio nos aeroportos nacionais (-0,8%; +9,4% face ao primeiro semestre de 2019). O movimento de carga e correio no aeroporto de Lisboa representou 74,8% do total, atingindo 80,8 mil toneladas (+0,8%; +12,2% face ao primeiro semestre de 2019). No conjunto dos restantes aeroportos, o movimento de carga e correio diminuiu 5,3% (+2,1% comparando com o primeiro semestre de 2019)", explica o INE.