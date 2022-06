Aeroportos nacionais com número de passageiros perto do pré-pandemia em abril

© Spencer Platt/AFP

O turismo nacional está a recuperar e abril foi mês de recordes para o país desde o período da pandemia. O tráfego aéreo acompanhou os bons números e, embora não tenha igualado os valores de 2019, esteve perto com claros sinais de recuperação. No quarto mês do ano, desembarcaram nos aeroportos nacionais 4,9 milhões de passageiros, uma subida face a março de 725,1%, embora ainda 6,5% abaixo de 2019. Aterraram também 18,6 mil aeronaves em voos comerciais, um crescimento comparativo ao mês anterior de 184,6% (-5,8% do que em 2019).

Por dia, desembarcaram, em média, no conjunto dos aeroportos nacionais 83,8 mil passageiros (59,4 mil no mês anterior), "aproximando-se do observado em abril de 2019 (89,6 mil)", revelam os dados divulgados esta quarta-feira, 15, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Até abril, o número de passageiros aumentou 500,3% (-19,4% face a igual período de 2019).

Nos quatro primeiros meses de 2022 França manteve-se como o principal país de origem e de destino dos voos, com crescimentos de 445,8% no número de passageiros desembarcados e 371,8% no número de passageiros embarcados, relativamente ao mesmo período de 2021. Seguiram-se o Reino Unido, a Espanha, a Alemanha e a Suíça.

Olhando para as infraestruturas aeroportuárias, Lisboa liderou o movimento de passageiros entre janeiro e abril. O aeroporto Humberto Delgado movimentou 51,8% do total de passageiros (6,9 milhões) e registou um crescimento de 526,2% comparando com o período homólogo de 2021 (-23,0% face ao mesmo período de 2019). "Considerando os três aeroportos com maior tráfego anual de passageiros, Faro registou o maior acréscimo (+1 566,9%)", adianta o INE.

Em abril foram ainda movimentadas 18,3 mil toneladas de carga e correio, uma subida de 7,1% relativamente ao período homólogo de 2019.