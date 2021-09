Aeroportos nacionais movimentaram até julho um quarto dos passageiros de antes da pandemia

Aeroporto de Lisboa © André Luís Alves/Global Imagens

Os aeroportos portugueses movimentaram nos primeiros sete meses deste ano cerca de 8,3 milhões de passageiros, representando sensivelmente um quarto do volume de passageiros que aterraram ou descolaram de Portugal no mesmo período de 2019, ou 24%.

Comparando com o movimento de janeiro a julho de 2020, a quebra é menor, com o volume de passageiros a ficar a três quartos do registado no ano passado, nos 74%, segundo estatísticas rápidas de transporte aéreo publicadas pelo INE nesta sexta-feira.

Ainda assim, o último mês contabilizado nestes dados deu um forte impulso ao total de 8,3 milhões de passageiros. O INE dá conta de 2,8 milhões de passageiros que passaram pelos aeroportos nacionais no mês de julho, embarcando ou desembarcando de 15,6 mil aeronaves em voos comerciais. Foram mais do dobro dos de um ano antes naquele que foi o melhor registo mensal desde o arranque da pandemia, segundo o INE.

No total de 8,3 milhões de passageiros com passagem em Portugal até julho, Lisboa movimentou cerca de 3,8 ,milhões, Porto 1,9 milhões, Faro 914 mil, e os restantes aeroportos cerca de 1,7 milhões.

Segundo o INE, França foi o principal país de origem e de destino dos voos, seguindo-se, com um volume de passageiros significativamente mais reduzido, o Reino Unido e a Alemanha.

Nos mesmos sete meses, foram transportadas mais de 100,7 mil toneladas de carga e correio, mais 25% que um ano antes, e ainda menos 14% que de janeiro a julho de 2019. Considerando apenas o mês de junho, foram movimentadas 16,5 mil toneladas de carga e correio, mais 72% que no mesmo mês de 2020 e menos 10% na comparação com julho de 2019.