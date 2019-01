Aeroportos nacionais receberam 55 milhões de passageiros em 2018

O número de passageiros nos aeroportos portugueses ascendeu aos 55 milhões em 2018, o que representa uma subida de de 6,8% face ao ano anterior, segundos dados divulgados esta sexta-feira pela Vinci Airports.

O maior crescimento ocorreu no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, de 10,7%, atingindo 11,9 milhões de passageiros. Em Lisboa, “apesar das limitações” do Humberto Delgado, o tráfego subiu 8,9% para 29 milhões, fixando um novo recorde.

No quarto trimestre de 2018, o tráfego nas infraestruturas aeroportuárias atingiu os 12,4 milhões de passageiros, um crescimento de 6,2%.

O consórcio francês Vinci, dono da ANA – Aeroportos de Portugal, refere ainda que, o Governo português e a ANA assinaram terça-feira o acordo que permite a expansão aeroportuária na região de Lisboa e a concretização do novo aeroporto do Montijo – a chamada Portela+1.

Globalmente, a Vinci Airports, que gere 45 aeroportos em 12 países, registou a passagem de 195,2 milhões de passageiros, mais 6,8% do que no período homólogo.

*Última atualização às 19:35