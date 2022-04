Aeroportos nacionais registam 2,6 milhões de passageiros em fevereiro

(André Luís Alves / Global Imagens) © André Luís Alves / Global Imagens

A recuperação do tráfego aéreo continuou a trajetória de crescimento em fevereiro, depois de já ter mostrado sinais animadores no primeiro mês do ano. Em fevereiro, aterraram nas infraestruturas aeroportuárias do país 11,6 mil aeronaves em voos comerciais.

Apesar de o número de aviões a chegar aos aeroportos nacionais se ter mantido em linha com janeiro, houve um crescimento de 500 mil passageiros desembarcados, face ao primeiro mês do ano, para 2,6 milhões, revelam as estatísticas rápidas do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgadas esta quinta-feira, 14.

Ou seja, em média, desembarcaram, por dia, 57,8 mil passageiros no conjunto dos aeroportos nacionais - um valor "dez vezes superior ao registado no mês homólogo de 2021 (4,5 mil), mas ainda distante do observado em fevereiro de 2020 (65,1 mil)".

Em trajetória ascendente estiveram também os indicadores de carga e correio. No segundo mês do ano, foram movimentados 17,2 mil toneladas de carga e correio (+877,9% e +48,1%, respetivamente), revelando uma aceleração face ao mês anterior (+177,4% e +39,2%).

"Comparando com fevereiro de 2020 (mês homólogo antes do início da pandemia), o movimento de passageiros diminuiu 30,5% e o movimento de carga e correio decresceu 1,4%.", adianta o INE.

França manteve-se como o principal país de origem e de destino dos voos, registando crescimentos, face a 2021, de 330,2% no número de passageiros desembarcados e 200,1% no número de passageiros embarcados. O Reino Unido e Espanha ocupam as segunda e terceira posições, respetivamente.

Olhando para as infraestruturas aeroportuárias, Lisboa liderou o movimento de passageiros. O aeroporto Humberto Delgado movimentou 55,4% do total de passageiros (2,6 milhões) e registou um crescimento de 383,4% face ao período homólogo de 2021.

Já Faro "evidenciou o maior acréscimo do número de passageiros movimentados no período em análise (+784,0%), revelando consequentemente o menor decréscimo face ao período homólogo de 2020 (-31,4%)".