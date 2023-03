Aeroportos nacionais registam melhor janeiro de sempre com recorde de passageiros

(Líbia Florentino / Global Imagens)

O ano promete ser de novos recordes para o turismo nacional, e o primeiro mês do ano faz-se já de números recorde. Se os alojamentos turísticos registaram, em janeiro, o melhor mês de sempre em hóspedes e dormidas, nos aeroportos do país o cenário não foi diferente. No primeiro mês de 2023, os aeroportos nacionais receberam 3,9 milhões de passageiros, um aumento homólogo de 84% e um crescimento 5,7% acima do pré-pandemia, em janeiro de 2020, revelam as estatísticas rápidas divulgadas esta segunda-feira, 13, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) . Ou seja, nunca houve tantos passageiros nos aeroportos nacionais no primeiro mês ano.

Também o número de aviões a chegar ao país cresceu 34,4%, tendo aterrado nas infraestruturas aeroportuárias um total de 16 mil aeronaves em voos comerciais.

"Em janeiro de 2023, registou-se o desembarque médio diário de 60,7 mil passageiros nos aeroportos nacionais, valor significativamente superior ao registado em janeiro de 2022 (31,9 mil; +89,9%) e 5,4% acima do verificado em janeiro de 2020 (57,6 mil)", adianta o gabinete de estatística.

Já no sentido inverso, o movimento de carga e correio caiu 0,4% para 16,7 mil toneladas, face a 2022, tendo recuado 3,2% relativamente a janeiro de 2020.

Olhando para as infraestruturas, o aeroporto da capital liderou, movimentando 2,2 milhões de passageiros (56,9% do total), o que representa um crescimento homólogo de 84,8% e de 2,7% face a 2020. O gabinete estatístico destaca a performance do aeroporto Cristiano Ronaldo, no Funchal, que cresceu 86%, assumindo a 3ª posição a nível nacional com o maior número de passageiros movimentados em janeiro, ultrapassando o aeroporto de Faro.

"O aeroporto de Faro quase duplicou o valor (+90,7%) e registou o maior crescimento face a janeiro de 2020 (+11,7%). O aeroporto do Porto concentrou 22,7% do total de passageiros movimentados e, face a janeiro de 2022, aumentou 88,1% (+1,2% comparando com janeiro de 2020)", adianta ainda o INE.

A maior fatia dos passageiros (79,4%) desembarcados em Portugal, neste primeiro mês de 2023, corresponde a tráfego internacional, totalizando 1,5 milhões de passageiros. França foi o principal país de origem e destino dos voos, seguindo-se Espanha e o Reino Unido. O top cinco fica completo com o Brasil e a Alemanha.