Número de passageiros nos aeroportos nacionais dispara 465,7% no primeiro trimestre

© André Luís Alves/Global Imagens

O turismo continua a trajetória de recuperação com valores otimistas na maioria dos indicadores e a distância dos números registados no período pré-pandemia é cada vez mais curta. O número de viagens internacionais tem recuperado a bom ritmo e no primeiro trimestre do ano os aeroportos nacionais registaram 8,3 milhões de passageiros, ou seja, um crescimento de +465,7% face ao período homólogo de 2021 e apenas -11,9% abaixo de 2020, revelam as estatísticas rápidas do transporte aéreo divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), esta segunda-feira, 16.

Olhando para as infraestruturas aeroportuárias, Lisboa liderou o movimento de passageiros nos três primeiros meses do ano. Entre janeiro e março o aeroporto de Lisboa movimentou 54,2% do total de passageiros (4,5 milhões) e registou um crescimento de 508,7% comparando com o primeiro trimestre de 2021 (-16,5% comparando com o mesmo período de 2020 e -27,8% com 2019).

"Considerando os três aeroportos com maior tráfego anual de passageiros, Faro evidenciou o maior acréscimo (+1 284,3%), atingindo o mesmo valor de 2020 (762 mil)", refere o INE.

Olhando para os países com maior peso nos embarques e desembarques em Portugal, França continuou a liderar e foi principal país de origem e de destino dos voos, com crescimentos de 408,0% no número de passageiros desembarcados e 307,6% no número de passageiros embarcados, relativamente ao mesmo período de 2021.

"O Reino Unido que, no mesmo período de 2021, não se encontrava entre os cinco principais países, ocupou agora a 2ª posição. Espanha assumiu a 3ª posição", adianta o boletim estatístico. O top cinco fica completo com a Alemanha e a Suíça.

Março confirma crescimento

Analisando o terceiro mês do ano confirma-se a tendência de crescimento já iniciada em janeiro. Em março, desembarcaram oito vezes mais passageiros no conjunto dos aeroportos nacionais (59,4 mil) do que no mesmo mês de 2021 (7,2 mil) e aterraram 14,8 mil aeronaves em voos comerciais (+250,2%).

Neste período movimentaram-se 3,6 milhões de passageiros. valor ainda -16,1% abaixo de 2019. Já a carga e correio superou os número pré-pandemia com 18,8 mil toneladas, um aumento de 8,7%.

"Considerando os passageiros desembarcados em março de 2022, 82,3% corresponderam a tráfego internacional (57,5% no mesmo mês de 2021), na maioria provenientes do continente europeu (71,6% do total). Relativamente aos passageiros embarcados, 81,3% corresponderam a tráfego internacional (54,4% em março de 2021), tendo como principal destino aeroportos no continente europeu (71,9% do total)", esclarece o INE.