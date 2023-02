Aeroportos não recuperaram passageiros do pré-pandemia em 2022. Turistas do Reino Unido lideraram

Aeroporto de Lisboa © André Luís Alves/Global Imagens

O ano passado fez-se de uma forte recuperação para o setor do turismo e o movimento dos passageiros nos aeroportos nacionais confirma a tendência com mais aviões e mais turistas a chegar ao país, face a 2021, ano marcado ainda por fortes restrições devido à pandemia do covid. Ainda assim, apesar do crescimento expressivo face ao ano anterior, os aeroportos não retomaram em pleno a atividade pré-pandémica.

Contas feitas, entre janeiro e dezembro de 2022, aterraram nos aeroportos nacionais 217,6 mil aeronaves em voos comerciais (+61,7% face a 2021) e foram movimentados mais do dobro dos passageiros do período homólogo: 56,8 milhões (+121,7%), revelam as estatísticas rápidas divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgadas esta segunda-feira, 13.

Comparando com 2019, o número de aviões comerciais que chegaram ao país e o número de passageiros ficaram ainda -4,5%, -5,6%, respetivamente, abaixo do ano pré-covid.

Já o movimento de carga e correio aumentou 16,9%, face ao período homólogo (+5,8% acima de 2019), atingindo 222,9 mil toneladas.

"Em 2022, o aeroporto de Lisboa movimentou 49,8% do total de passageiros (28,3 milhões), +132,6% comparando com 2021 (-9,4% face a 2019). Considerando os três aeroportos com maior tráfego anual de passageiros, Faro registou o maior crescimento face a 2021 (+150,2%) e Porto registou a maior aproximação aos níveis de 2019 (-3,6%)", adianta o INE.

Olhando apenas para o último mês de 2022, a tendência inverte-se com com os aeroportos nacionais a movimentaram 4,1 milhões de passageiros em dezembro, uma subida de 4% face a 2019. Já o número de aeronaves em voos comerciais aterradas cresceu 3% comparando com 2019, para 16,5 mil.

Britânicos regressam em força

Depois das restrições que travaram a entrada de turistas do Reino Unido no país durante os anos da pandemia, o mercado britânico voltou a assumir a liderança do pódio e foi, em 2022, o principal país de origem e de destino dos voos em Portugal, depois de ter ocupado o segundo lugar durante 2020 e 2021.

No total, registou-se um crescimento de 213,5% no número de passageiros ingleses desembarcados e 218,7% no número de passageiros embarcados, face a 2021, valores que destronaram a França, empurrando-a para o segundo lugar na tabela dos principais países de origem e de destino dos voos nos aeroportos nacionais.

Já a vizinha Espanha seguiu-se na terceira posição, acima da Alemanha que ocupou o quarto lugar. O top cinco fica completo com a Itália, que retirou o lugar à Suíça.