Aeroportos receberam menos 1,2 mil passageiros por dia em julho face a 2019

Aeroporto de Lisboa © André Luís Alves/Global Imagens

Ainda não foi em julho que o transporte aéreo recuperou os valores pré-pandemia. Apesar da forte recuperação em cadeia desde o início do ano, o movimento de passageiros no sétimo mês do ano ficou ainda 1,5% abaixo de 2019, com 6,2 milhões de passageiros movimentados, revelam os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estaística (INE) esta quinta-feira, 15. Em julho aterraram ainda 22,8 mil aeronaves em voos comerciais, uma quebra de 2,1% face ao mesmo mês de 2019.

Os principais indicadores do transporte aéreo estão muito próximos daquele que foi considerado o melhor ano de sempre para o turismo nacional. No período em análise, destaque para a recuperação do número médio de passageiros desembarcados por dia nos aeroportos nacionais, que atingiu os 104,3 mil, valor inferior a 2019 em apenas 1,2 mil passageiros.

Contas feitas, no acumulado do ano, o número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais disparou 269,1% face a aos primeiros sete meses de 2021 e ficou 10,7% abaixo de 2019.

Olhando para as infraestruturas aeroportuárias, Lisboa liderou o movimento de passageiros. "O aeroporto de Lisboa movimentou 49,3% do total de passageiros (15,1 milhões) e registou um crescimento de 300,0% comparando com igual período de 2021 (-15,0% face ao mesmo período de 2019). Considerando os três aeroportos com maior tráfego anual de passageiros, Faro registou o maior crescimento face a 2021 (+397,7%) e Porto registou a maior aproximação aos níveis de 2019 (-8,3%)", adianta o gabinete de estatística.

Entre janeiro e julho o Reino Unido manteve a liderança na origem e destino dos voos, com crescimentos de 589,2% no número de passageiros desembarcados e 675,4% no número de passageiros embarcados, face a 2021, "justificado pelo encerramento do corredor aéreo entre Portugal e o Reino Unido em grande parte do período em análise em 2021", relembra o INE.

O top cinco dos principais países a embarcar e desembarcar em Portugal fica completo com a Espanha, a França, a Alemanha e a Suiça.

Analisando ainda o movimento de carga e correio, regista-se uma subida de +17,6% face a 2019, tendo sido movimentadas 19,8 mil toneladas em julho.