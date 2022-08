Aeroportos: TAP perde passageiros no Porto e no Algarve e low-cost ganham peso nas ilhas

© Gerardo Santos / Global Imagens

O tráfego aéreo continuou a trajetória de recuperação no segundo trimestre do ano, com os aeroportos nacionais a atingir 96% dos movimentos e do número de passageiros registados em 2019, indicam os dados divulgados esta quarta-feira, 17, pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC). No total, foram operados 119 mil movimentos comerciais e transportados 14,5 milhões de passageiros.

A liderar a recuperação em território continental esteve o aeroporto do Porto que entre abril e junho transportou mais 25 mil passageiros face a igual período de 2019, registando 3,6 milhões de passageiros. Já nas ilhas, a retoma do tráfego aéreo foi mais expressiva com os indicadores nos aeroportos do Funchal, Terceira, Porto Santo, Pico, Santa Maria, Flores e Graciosa a superar os valores do mesmo período de 2019.

Em Lisboa, a operação esteve ainda abaixo do segundo trimestre de 2019, com 7,6 milhões de passageiros e 52 mil movimentos (oito milhões de passageiros e 58 mil movimentos em 2019). Já Faro registou 93% e 91% dos valores de 2019, para movimentos e passageiros, respetivamente, adianta a ANAC.

TAP perde passageiros no Porto e Algarve. Low-cost destacam-se nas ilhas

Analisando o peso das principais companhias aéreas nas infraestruturas aeroportuárias no último trimestre, a ANAC revela que a TAP aumentou o número de passageiros em Lisboa e nas ilhas, perdendo quota no Porto e no Algarve.

No aeroporto Humberto Delgado, a transportadora registou uma quota de 47%, acima dos 45% verificados entre janeiro e março. No Funchal e em Ponta Delgada o crescimento foi de 1% e 2% para uma quota de 23% e 12%, respetivamente. Por outro lado, a TAP perdeu passageiros no Porto, tendo a quota descido de 13% para 11% no segundo trimestre. No aeroporto de Faro, a transportadora de bandeira perdeu metade da quota, passando a assumir um peso de 3%, posicionando-se em último lugar na lista das 10 principais companhias aéreas a operar na região, em número de passageiros transportados.

A Ryanair perdeu expressão em Lisboa (de 18% para 11%) e no Porto (29% para 35%), apesar de continuar a ser principal companhia a operar na Invicta, à frente da easyJet e da TAP. No sentido inverso, a low-cost irlandesa aumentou o número de passageiros em Faro, onde também lidera, tendo transportado 35% dos passageiros no aeroporto algarvio entre abril e junho. A performance nas ilhas também foi positiva ao assumir o segundo lugar no Funchal, com uma quota de 17% e com um crescimento em Ponta Delgada (14% para 19%).

Já a easyJet aumentou o número de passageiros em Lisboa e no Funchal, assumindo quotas de 9% e 13%, respetivamente, tendo perdido peso no Porto e em Faro.