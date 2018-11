Afinal, paga-se (ou não) por levantar dinheiro no multibanco?

As caixas automáticas ou ATM têm surgido um pouco por toda a parte. Contudo, existe ainda alguma desconfiança por parte dos utilizadores portugueses no que toca a levantar dinheiro nestes terminais.

O maior receio prende-se com o facto de, tal como acontece no estrangeiro, o levantamento estar sujeito ao pagamento de comissões. Uma nota do Banco de Portugal esclarece como funcionam estas caixas.

No caso de o seu cartão ser apenas de débito, pode levantar dinheiro em Portugal, independentemente da rede a que esse ATM pertença, sem ter de pagar quaisquer comissões. Normalmente, são cartões de débito aqueles que integram apenas as seguintes marcas: MB, Visa Eletron e Maestro.

Se o seu cartão for de crédito, ao levantar dinheiro, na verdade está a fazer um crédito. Esse levantamento, também conhecido como cash advance, implica o pagamento de comissões e, eventualmente juros. Estes cartões integram as marcas Visa, Mastercard e Amex.

Mas, caso tenha um cartão misto, que tanto funciona a débito como a crédito, tem de ter atenção no momento da operação. Para não pagar comissões tem de selecionar a opção de levantamento a débito.

Se não tiver a certeza das características do cartão, o melhor é informar-se junto do seu banco.