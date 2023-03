Afluência aos transportes públicos ainda abaixo do nível pré-covid 

Nos últimos quatro meses do ano passado houve um aumento face a igual período de 2021. © Leonel de Castro/Global Imagens

O transporte de passageiros cresceu em todos os modos em 2022, mas ainda não regressou aos níveis de utilização registados em 2019, último ano antes da pandemia de covid-19, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), que divulgou ontem dados preliminares sobre a atividade dos transportes em 2022.

"Os resultados preliminares de 2022 revelam um crescimento no transporte de passageiros por via aérea (+121,7%), por comboio (+42,1%), por metropolitano (+58,5%) e por vias fluviais (+42,5%)", lê-se. Não obstante, comparativamente com o ano de 2019 registaram-se descidas de 5,6%, 2,1%, 19,3% e 16,8%, respetivamente, segundo o INE.

Considerando apenas o último trimestre do ano passado (de outubro a dezembro), o gabinete de estatística destaca que passaram pelos aeroportos nacionais 13,9 milhões de passageiros, o que se traduz num crescimento de 41,9% em termos homólogos. Comparativamente com o último trimestre de 2019, registou-se um crescimento de 3,7%.

Relativamente ao comboio, movimentaram-se 45,9 milhões de passageiros entre outubro e deszembro, o corresponde a um aumento de 15,5% face a 2021. No entanto, face a 2019, houve um decréscimo de 6,3%.

No caso do metropolitano, observou-se a movimentação de 62,1 milhões de utentes, mais 27,6% em termos homólogos. Contudo, comparativamente com o último trimestre de 2019, registou-se um decréscimo de 17,1%.

Já o transporte de passageiros por via fluvial aumentou 20,1% no quarto trimestre relativamente ao mesmo período de 2021, atingindo 4,5 milhões de passageiros, mas diminuiu 15% em relação ao quarto trimestre de 2019.

Transporte de mercadorias

Observando o transporte de mercadorias, os dados preliminares de 2022 indicam um aumento do transporte por via aérea (+16,9%) e por via marítima (+2,3%). Não obstante os crescimentos face a 2021, quando comparado com 2019 o INE destaca quebras de 5,8% no transporte por via área e de 0,4% no transporte por via marítima.

Por via terrestre, o transporte ferroviário diminuiu 3,2% e o transporte rodoviário recuou 2,2%, não se registando ainda, em ambos os casos, uma recuperação face a 2019.

No caso do transporte por oleoduto, em 2022 verificou-se um aumentou de 28,3% face a 2021, mas uma quebra de 5,7% face a 2019. No transporte de gás por gasoduto verificaram-se decréscimos na entrada de 4,3% face a 2021 e de 7,6% em comparação com 2019, enquanto na saída observaram-se quebras de 4,8% face a 2021 e de 7,5% face a 2019.