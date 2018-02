Afonso Silva sai da administração da CMVM

Afonso Silva, vogal do conselho de administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), pediu para cessar funções no supervisor dos mercados financeiros. Depois de ter assumido o cargo no início de 2017, solicitou a saída da entidade liderada por Gabriela Figueiredo Dias, segundo um comunicado enviado esta terça-feira às redações pelo Ministério das Finanças.

“Cessará funções, a seu pedido e por motivos de natureza pessoal, a partir do dia 2 de março de 2018”, refere o comunicado. Afonso Silva estava encarregue de desenvolver as áreas de planeamento estratégico, organização interna, tecnologia e gestão de informação. Com essa saída, o ministério liderado por Mário Centeno informou que “está a desenvolver os procedimentos legalmente previstos para a designação de um novo vogal do conselho de administração da CMVM”.

Antes de ter assumido funções na CMVM, Afonso Silva tinha sido administrador executivo da seguradora Açoreana e presidente do conselho diretivo da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública.