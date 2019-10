Aforro não era tão baixo desde 2008. E pouco rende

Os apelos ao consumo funcionaram e os portugueses deram com ele um importante impulso à economia. Mas, sem os salários a subirem na mesma medida, há um lado negro: se o rendimento disponível serve para gastar, pouco se põe de parte para dias piores. Por cada cem euros, ficam pouco mais de três na carteira. Números que deviam fazer soar os alarmes, em vésperas do Dia Mundial da Poupança, que se celebra nesta quinta-feira, 31 de outubro. Há mais de dez anos que as famílias portuguesas não poupavam tão pouco.

Na primeira metade deste ano, a poupança bruta das famílias – o que sobra após as despesas de cada mês – ficou em 2,6 mil milhões de euros. É o valor mais baixo desde 2008. Até junho, por cada cem euros de rendimento bruto livre de contribuições e aplicações na reforma, salvaram-se 3,35 euros.

A taxa de poupança portuguesa e m proporção dos rendimentos nunca foi tão baixa na era pós-adesão ao euro. Estava em 4,5% no final do primeiro trimestre, quando na média do grupo da moeda única estava em 12,7%. Poupa-se quase três vezes mais na média da Zona Euro. Os portugueses são dos europeus que menos poupam, acompanhados dos cidadãos da Letónia, Reino Unido, Espanha ou Chipre.

Há vários sinais contra a poupança, a começar pela recuperação da crise. O consumo, que regrediu antes, está a acelerar desde 2014 e cresce à frente dos rendimentos. Nos primeiros seis meses deste ano, as despesas das famílias subiam 3,6%, um ponto percentual adiante do rendimento, por comparação com o mesmo período do ano passado. E, porque uma e outra coisa não andam a compasso, encolhe-se o pé-de-meia português que servirá para apoiar a reforma ou dias piores, ou para multiplicar o património com investimento.

Mais sinais contrários

Além do aumento de despesa do pós-crise, sem subida equivalente nos rendimentos, os sinais, fiscais e monetários, também contrariam a ideia de amealhar. Por um lado, a inflação europeia, cada vez mais rasteira e conjugada com o abrandamento entre as maiores economias do euro, colocou as taxas de juro numa trajetória negativa prolongada e sem fim à vista. Os depósitos a prazo estão a render mínimos históricos, com uma taxa média que em agosto ficava nos 0,1%, e que está a ser consumida com a subida das comissões bancárias. Por outro lado ainda, as mais-valias da poupança enfrentam ainda uma taxa a 28% em sede de IRS.

A demografia trata do resto. Portugal tem uma das populações que mais rapidamente está a envelhecer. Vai haver menos gente a trabalhar para suportar as reformas dos mais velhos, e também a poupar para a própria reforma. As pensões tenderão a ser mais baixas. Ao mesmo tempo, haverá menos dinheiro posto de parte para acudir quando estas não sejam suficientes. O que só torna também mais urgente poupar, alerta António Ribeiro, economista da Proteste/Investe, da Deco.

“As pessoas vão ter vidas mais longas, com menos rendimento e com despesas maiores, por exemplo, na saúde. É mesmo necessário acautelar esse período que será cada vez maior e em que as pessoas poderão viver em sérias dificuldades se não tiverem uma poupança sua, porque as pensões de reformas do Estado serão menores. As pessoas terão uma vida maior, mas com pensões cada vez menores”.

A progressão das esperança média de vida, embutida no cálculo das pensões, assim determina.

Na Deco, a necessidade de poupar para a reforma é neste momento a mensagem prioritária que a associação de defesa do consumidor quer passar. “Já não é só a partir dos 40 anos, é o mais cedo possível. Se possível, quando se começa a vida laboral”, diz António Ribeiro.

Incentivos em falta

Do atual património financeiro das famílias, 43% está em depósitos à ordem. Há outros 28% de aforro a prazo, mas desde 2016 que os valores destas aplicações têm vindo a cair. Só 5% estão a render em fundos de pensões, outra aplicação onde os volumes de investimento caem desde o ano passado.

O problema é que com rendimentos baixos (888 euros mensais líquidos na média do ano passado) pouco sobra. E a falta de incentivos limita o que este pouco possa render. “A maior parte das famílias não tem sequer um fundo de emergência, montante que serve para fazer face a dificuldades”.

A Deco tem vindo desde 2018 a defender incentivos à poupança em reuniões com os grupos parlamentares e também com o Ministério das Finanças, mas até aqui sem que haja mudanças.

A associação defende a redução da taxa liberatória de 28% sobre os juros das poupanças e também a criação de produtos dívida pública “mais interessantes e adaptados ao contexto atual”.

Os certificados de aforro, que se podem comprar aos balcões dos CTT e nos Espaços Cidadão, seguem a a taxa Euribor de curto prazo, que prossegue em terreno negativo, e somam-lhe mais 1 ponto percentual. Para António Ribeiro, “em períodos de descida de taxa de juro era mais interessante ter produtos de dívida pública com taxa fixa”.

Segundo o economista, também os bancos têm perdido interesse nos pequenos aforradores. “As contas poupança morreram nos últimos anos.” “Metade dos bancos nacionais já nem as oferece. É um público que não lhes interessa.” Se a banca privada não tem de ter a preocupação, o mesmo não vale para o banco público.

“O Estado deveria fomentar a poupança” e o banco público “criar produtos que educassem de novo para a poupança”.