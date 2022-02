Agência DBRS melhora tendência do rating de Portugal para "positiva"

Photo courtesy of RTP (Portuguese Public Television Broadcaster). Portuguese Socialist Party (PS) leader, António Costa, during the televised debate with Portuguese Social Democratic Party (PSD) leader, Rui Rio (not pictured), both candidates for the 2022 legislative elections on RTP, Lisbon, Portugal, January 13, 2022. Elections will be held on January 30. PEDRO PINA/RTP/LUSA © LUSA

A agência de avaliação da qualidade da dívida DBRS anunciou, esta sexta-feira ao início da noite, que melhorou a "tendência" ou outlook do rating da República Portuguesa de estável para "positiva".

O rating da dívida portuguesa mantém-se no nível BBB alto, fora da área dos ativos considerados especulativos ou 'lixo'. O rating reflete a capacidade do soberano pagar a dívida existente e de cumprir com os objetivos económicos e financeiros a que o País está sujeito.

A nova avaliação foi decidida no passado dia 22 de fevereiro pelo que ainda não têm em conta os impacto da guerra que entretanto eclodiu na Ucrânia, com a invasão da Rússia.

A DBRS diz que "a tendência positiva nas classificações de longo prazo [da dívida soberana] reflete a avaliação de que as vulnerabilidades de crédito de Portugal ligadas à pandemia parecem estar a diminuir, ao passo que as perspetivas macroeconómicas estão a melhorar".

"Apesar do choque sanitário e económico abrupto que provocou uma contração da economia de 8,4% em 2020, o País iniciou uma recuperação saudável no ano passado e espera-se que a economia volte ao seu nível pré-pandémico no segundo trimestre de 2022", acrescenta o estudo assinado pelo analista principal que segue o País, Jason Graffam.

Portanto, a 22 de fevereiro, as perspetivas para a economia portuguesa eram consideradas positivas e "fortes". Diz a DBRS que "a crise [pandémica] não parece ter inflingido danos económicos graves de longo prazo".

"Além disso, as perspetivas de crescimento são fortes nos próximos anos, apoiadas por uma maior estabilidade política após o resultado maioritário do governo PS nas eleições de janeiro de 2022, uma população com as mais altas taxas de vacinação na Europa e grandes transferências [fundos] da União Europeia que visam melhorar a capacidade produtiva da economia portuguesa. O crescimento positivo e a reparação do saldo orçamental público em 2021 iniciaram um regresso a uma trajetória descendente acentuada do rácio da dívida portuguesa em relação ao PIB", elogia a agência de origem canadiana.

Recorde-se que foi a DBRS que manteve Portugal ligado à máquina do BCE durante o tempo do resgate e enquanto o País esteve sem acesso aos mercados de dívida. O seu papel foi decisivo porque o BCE continuou a poder ajudar os bancos nacionais com crédito barato. Logo, também a economia e o País como um todo.

(em atualização)