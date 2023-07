Agência DBRS melhora rating da dívida em um nível e dá a Portugal nota A

O ministro das Finanças, Fernando Medina (D), ladeado pelo ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva (E), intervém na conferência de imprensa de apresentação pública do balanço da atividade das áreas da Economia, Finanças Públicas e Emprego, no Ministério da Economia e do Mar, em Lisboa, 30 de dezembro de 2022. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA © LUSA

O rating da dívida portuguesa, isto é, a capacidade de o País honrar as dívidas e conseguir pagar aos credores nacionais e internacionais, subiu um nível, de A (baixo) para A, anunciou a agência de notação financeira sediada no Canadá, esta sexta-feira, 21 de julho. A perspetiva (outlook) é "estável", acrescenta a empresa. O grau máximo é AAA.

"A subida de categoria reflete a opinião da DBRS Morningstar de que a melhoria significativa dos resultados orçamentais e da dívida de Portugal, face a uma evolução externa difícil, aponta para uma maior resiliência e para a redução do risco de crédito", dizem os avaliadores.

"As finanças públicas beneficiaram de um crescimento económico saudável, de um aumento constante das receitas fiscais e da redução das despesas relacionadas com a crise".

Assim, "o défice orçamental público consolidou-se para 0,4% do PIB (Produto Interno Bruto) em 2022 e poderá atingir uma posição equilibrada ou excedentária já este ano".

"A combinação de um crescimento económico estável e de fortes excedentes primários resultou numa descida acentuada do rácio da dívida pública, que o Banco de Portugal (BdP) prevê possa atingir 92,5% do PIB em 2025", acrescenta a agência.

"A nota (rating) poderá ser melhorada se as autoridades portuguesas conseguirem reduzir o rácio da dívida pública mais do que o previsto ou se o país melhorar a sua capacidade de resistência económica e o seu potencial de crescimento."

Em contrapartida, futuras notações "poderão ser revistas em baixa se o compromisso político com políticas macroeconómicas sustentáveis enfraquecer, resultando numa deterioração significativa das perspetivas para as finanças públicas".

Vaga positiva desde finais de 2022

Recorde-se que, nos últimos meses, Portugal tem beneficiado de um tratamento favorável por parte das maiores agências de rating globais.

Em maio último, a Moody's, que foi a agência mais agressiva contra o País na altura da bancarrota, melhorou o outlook da dívida portuguesa para "positivo", depois de ter subido o rating a 17 de setembro de 2021 para Baa2.

Em abril passado, a Fitch reafirmou a perspetiva positiva do rating português, que tinha sido melhorado para BBB+ a 28 de outubro do ano passado.

Um mês antes, em março de 2023, a Standard & Poor's também reafirmou o rating (a nota e o outlook), que havia subido de nível de BBB para BBB+, a 9 de setembro do ano passado.

Dívida de 100% com juro de mercado a 10 anos nos 3%

As taxas de juro de longo prazo (10 anos) das Obrigações do Tesouro portuguesas estiveram durante boa parte do ano de 2020 e em 2021 (tempo marcado pela crise pandémica) em níveis historicamente baixos, por vezes na casa dos 0,1%.

Mas, desde o início de 2022 e, sobretudo, após o Banco Central Europeu (BCE) ter começado a subir fortemente as suas taxas para combater a inflação (em julho do ano passado), o custo da dívida da República disparou, estando hoje ligeiramente acima dos 3%. Mas tem estado estável, apesar de algumas oscilações.

A decisão das agências de rating favoráveis a Portugal podem ajudar a manter este status, impedindo um maior aperto dos juros (que o BCE diz vai acontecer).

Portugal, que tem um rácio de dívida pública ainda considerável (acima dos 100% do PIB, um dos maiores da Europa), beneficia deste tipo de avaliações.

O futuro próximo

Segundo a DBRS, "a dinâmica da dívida de Portugal é tal que se espera que esta se aproxime do limiar de 100% do PIB este ano ou no próximo, muito mais cedo do que o previsto anteriormente".

"A resposta do governo à pandemia, juntamente com a recessão económica, aumentou a dívida em relação ao PIB para 134,9% em 2020", mas "a forte recuperação económica e a rápida consolidação orçamental nos últimos dois anos reduziram o rácio para 113,9% em 2022, e o ritmo de redução nos próximos anos continua a ser rápido", de acordo com as projeções da agência.

"O Banco de Portugal (BdP), no boletim económico de junho de 2023, projeta que, na ausência de choques adicionais importantes, o rácio da dívida pública diminui para 97,1% no próximo ano. Esta trajetória descendente acentuada reduz as preocupações com a sustentabilidade do elevado stock de dívida e apoia a nossa avaliação qualitativa positiva", refere o avaliador.

Assim, a DBRS Morningstar "congratula-se com esta redução significativa da dívida, uma vez que o seu nível ainda é comparativamente elevado e deixa as finanças públicas vulneráveis a choques negativos de crescimento e de taxas de juro ou à materialização de passivos contingentes".

A DBRS não tem mais nenhuma avaliação de rating agendada para este ano.

Recorde-se que a DBRS foi a única agência de rating que não desceu a nota da dívida para um nível especulativo ("lixo", na gíria dos mercados financeiros), o que permitiu ao País e aos bancos portugueses continuarem ligados à máquina de dinheiro mais barato do BCE durante os anos de chumbo da crise financeira e do programa de austeridade, que só terminou em meados de 2014.

A Standard & Poor's tem uma ação de rating prevista para 8 de setembro próximo.

A Fitch pode atualizar a nota da dívida da República a 29 de setembro que vem.

A Moody's tem uma avaliação em carteira no dia 17 de novembro deste ano.

(atualizado 22h00)